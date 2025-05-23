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國壽避險20年經驗豐富 林昭廷：台幣升1％匯損僅15-20億元

2025/05/23 19:17

國泰金今召開第1季法說會。（記者吳欣恬攝）國泰金今召開第1季法說會。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今召開第1季法說會，外界關注新台幣升值對大量投資海外的壽險業造成的匯兌損失。國泰人壽執行副總林昭廷表示，國壽操作避險有20年經驗，這波台幣兌美元每升值1%，對國壽損益影響僅15至20億元。

林昭廷表示，國壽應是唯一去年底到現在還逐漸提高避險比率的壽險業者。國壽去年底傳統避險64、65%，趁NDF貶值時增加部位，當時成本僅2、3%，比CS避險成本要低，今年第1季底傳統避險比重已拉高到69%。同時也把天期拉長，從1至3個月，變成6個月到1年，甚至2年，並增加雜幣的部位，提高替代避險的有效性。

林昭廷說明，國壽的國外資產高達5.65兆，只有約5000億元屬於真正會受到匯率影響的淨曝險，4月新台幣升值3.6%造成的匯兌損失僅約73億元，換算新台幣升值1%，匯損約20億元，若以1角來試算，也僅曝險6.3億元。如果加上NDF增加的評價利益，實際上4月未實現只有54億元，即1%損益表變動15億元而已。

他說，國壽截至第1季底的外匯價格變動準備金還有約305億元，累計今年前4個月還增提了30億元，是唯一一家增提的業者。

國壽已向金管會遞件申請外匯價格準備金新制，若趕得上5月適用，即便5月新台幣升值約6.1%，國壽的外匯準備將可百分之百沖抵，5月將不會有匯兌損失。

林昭廷進一步指出，國壽還有約146億元可用以充實外匯準備金，加上目前的餘額305億元，新制申請通過後，國泰人壽將有451億元的外匯準備金可供運用。

國泰金總經理李長庚受訪時談到，國壽投資的債券大部分是公司債，主要是有強大獲利的美國公司債，可以規避掉政府政策的干擾，因此近期日本公債、美國公債的波動，但對公司債的影響較小。

李長庚表示，5月新台幣升值讓很多人嚇一大跳，長期來看，新台幣大約是27元至33元波動。

他指出，面對關稅戰、匯率波動，對於不同產業的影響也不同。但台灣過去經歷亞洲金融風暴、網路泡沫、金融海嘯、歐債危機、疫情等，他說，台灣大部分企業都「愈戰愈勇、體質更好」，對台灣競爭力充滿信心。

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