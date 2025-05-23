聚陽攜手客戶迎戰關稅 拍板今年產品不會漲價

聚陽觀察服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）發言人林恆宇今天指出，服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換期，預計需一至兩季時間了解各國市場需求與未來方向。過去經驗顯示，每次挑戰都是轉機，包括此次美國對等關稅在內，準備充分的公司可望快速適應並脫穎而出，公司已與客戶完成協商，定調今年不會漲價。

聚陽今天參加證交所在台北國際電腦展（Computex）期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績發表會，林恆宇說，關稅增加將帶來額外費用，理論上漲價可將成本轉嫁給消費者，但服飾品牌形象與消費者信任極為重要，多數品牌不會輕易對產品漲價，否則恐影響銷售表現與品牌形象。

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針對美國對等關稅，聚陽與客戶溝通所達成的共識為，今年不會主動漲價，若未來不得不調整，最快也要等到明年，且會以不影響全球經濟與消費者為前提。公司與客戶多年累積的互信關係，能帶來高於同業的利潤與穩定合作。即使面對全球不確定性與政策挑戰，雙方仍能展現穩定表現。

林恆宇提到，目前產業具備快速反應能力，若市場出現需求，可在兩週內快速出貨。由於衣物受氣候影響大，不適合提前備料或大規模調整生產基地。提前拉貨現象並不明顯，品牌多依實際需求與氣候變化調整訂單，避免因提前調度產生額外成本，尤其涉及海運與空運時更需謹慎。

產品結構佳 持續優化韌性

林恆宇認為，聚陽今年第一季營收與毛利率表現均優於預期，美國市場仍為主要營收來源，業績佔比超過70%，亞洲市場以日本品牌為主，成長穩定且具長期發展潛力。公司現階段的產品結構均衡，約一半為機能服（如運動、高端外出服、聚酯纖維類），另一半為快時尚及傳統棉類服飾，展現多元發展優勢。

產能分佈方面，聚陽以越南與印尼為主，合計約80%，柬埔寨約13%至14%，其餘產能分散於菲律賓、中國、薩爾瓦多、孟加拉等地。林恆宇強調，集團持續進行全球佈局，保持產能彈性，以因應不同市場需求與政策變動。因為後續的美國關稅政策不可預測，展現更佳的配合度與韌性顯得格外重要。

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