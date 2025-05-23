晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聚陽攜手客戶迎戰關稅 拍板今年產品不會漲價

2025/05/23 15:09

聚陽觀察服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換期。（記者方韋傑攝）聚陽觀察服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換期。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）發言人林恆宇今天指出，服飾產業正處於打破舊有習慣、建立新規則的轉換期，預計需一至兩季時間了解各國市場需求與未來方向。過去經驗顯示，每次挑戰都是轉機，包括此次美國對等關稅在內，準備充分的公司可望快速適應並脫穎而出，公司已與客戶完成協商，定調今年不會漲價。

聚陽今天參加證交所在台北國際電腦展（Computex）期間舉辦「台灣智慧科技島」主題式業績發表會，林恆宇說，關稅增加將帶來額外費用，理論上漲價可將成本轉嫁給消費者，但服飾品牌形象與消費者信任極為重要，多數品牌不會輕易對產品漲價，否則恐影響銷售表現與品牌形象。

針對美國對等關稅，聚陽與客戶溝通所達成的共識為，今年不會主動漲價，若未來不得不調整，最快也要等到明年，且會以不影響全球經濟與消費者為前提。公司與客戶多年累積的互信關係，能帶來高於同業的利潤與穩定合作。即使面對全球不確定性與政策挑戰，雙方仍能展現穩定表現。

林恆宇提到，目前產業具備快速反應能力，若市場出現需求，可在兩週內快速出貨。由於衣物受氣候影響大，不適合提前備料或大規模調整生產基地。提前拉貨現象並不明顯，品牌多依實際需求與氣候變化調整訂單，避免因提前調度產生額外成本，尤其涉及海運與空運時更需謹慎。

產品結構佳 持續優化韌性

林恆宇認為，聚陽今年第一季營收與毛利率表現均優於預期，美國市場仍為主要營收來源，業績佔比超過70%，亞洲市場以日本品牌為主，成長穩定且具長期發展潛力。公司現階段的產品結構均衡，約一半為機能服（如運動、高端外出服、聚酯纖維類），另一半為快時尚及傳統棉類服飾，展現多元發展優勢。

產能分佈方面，聚陽以越南與印尼為主，合計約80%，柬埔寨約13%至14%，其餘產能分散於菲律賓、中國、薩爾瓦多、孟加拉等地。林恆宇強調，集團持續進行全球佈局，保持產能彈性，以因應不同市場需求與政策變動。因為後續的美國關稅政策不可預測，展現更佳的配合度與韌性顯得格外重要。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財