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獨家代理輝達產品助攻 麗臺看好全年重返獲利

2025/05/23 14:02

麗臺本月起開售獨家代理的輝達DGX Spark，加上RTX Pro同步上架，看好6月出現營運轉折契機。（資料照）麗臺本月起開售獨家代理的輝達DGX Spark，加上RTX Pro同步上架，看好6月出現營運轉折契機。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡廠麗臺（2465）今日舉行股東會，董事長盧崑山表示，受惠於組織重整、費用縮減，公司首季已經轉虧為盈，本月起開售獨家代理的輝達（NVIDIA）DGX Spark，加上RTX Pro同步上架，看好6月出現營運轉折契機，帶動下半年業績表現優於上半年，全年終止連3年虧損，重返獲利軌道。

盧崑山指出，DGX Spark是輝達開發的AI運算平台，採用Linux系統，在研究建模、資料分析等場景具備明顯優勢，鎖定研究機構與企業用戶，定價為3999美元（約新台幣11.9萬元），屬於企業客戶可接受的價格區間。由於麗臺是亞太唯一的代理商，產品因為有明顯的差異化優勢，有助搶攻市場商機。

盧崑山進一步表示，麗臺同時也是RTX Pro的主要代理商，該系列為工作站等專業應用提供高效能顯示解決方案，預期與Spark平台形成互補，拉抬整體業績動能。儘管目前中美關稅戰尚未明朗，仍有外部變數存在，但從整體趨勢評估，下半年業績可望優於去年同期。

除了新產品助攻，公司體質重整亦帶來明顯效益。盧崑山指出，過去一年陸續出售遊戲與大數據部門，加上生醫部門獨立，費用明顯下降，營運重回穩定軌道。除了首季轉盈，第2季可望延續表現，第3季之後的營運情形會更趨健康。

生醫布局獨立運作 拚3年營收達10億

盧崑山說，母公司對全資子公司麗臺生醫持股比例已降至25.3%，現在持股41%的最大股東為威剛（3260），其他股東還包括誠美材（4960）等上市櫃企業。隨著持股比率調整，麗臺本季開始不再將麗臺生醫納入合併營收，轉為認列業外收益。

盧崑山指出，麗臺生醫鎖定醫療產業的AI應用，營運模式多元，現階段每月營收約1000萬元，產品涵蓋4大項目，包括心律變異分析系統（以租賃與銷售為主）、血氧儀器、生技醫材（功能貼布）以及醫美保養系列。內部設定3年之內，每年營收要達到6億至10億元，並朝著公開發行的方向前進。

其中，麗臺生醫主打旗下功能性貼布產品，聚焦調節血壓、改善血液循環的市場商機，目前已在台灣超過2000個通路上架，並成功打入日本3C通路。盧崑山觀察，市場對於公司貼布的獨家配方回饋良好，未來還會有更多成長空間。

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