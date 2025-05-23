大戶們豪砸44億和川普吃飯！「台灣買家」也受邀「川普幣」晚宴

加密情報公司Inca Digital，投資人總共花費了約1億4800萬美元購買$TRUMP迷因幣，以確保他們在這場晚宴的席位。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕來自世界各地的「$TRUMP」迷因幣買家22日齊聚一堂，在美國總統位川普於首都郊區波多馬克河畔（Potomac River）的私人鄉村俱樂部進行一場專屬晚宴。其中川普幣最大買家是中國幣圈大亨，共投資1850萬美元（約新台幣5.5億元），而本場宴會中也有台灣人參加。

根據根據加密情報公司Inca Digital指出，投資人總共花費了約1億4800萬美元（約新台幣44億元）購買$TRUMP迷因幣，以確保他們在這場晚宴的席位，其中前25位持有者花費了超過1億1100萬美元（約新台幣33億元）。

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《路透》報導，川普集團週四在位於維吉尼亞州北部的川普豪華高球渡假村舉辦晚宴，宴請220名「$TRUMP」迷因幣的大買家。

川普當晚搭乘海軍一號直升機抵達現場。高球渡假村外聚集上百名示威者，高舉寫著「美國是非賣品」、「停止加密幣貪腐」和「公布賓客名單」等海報。據悉，川普在晚宴待了約1小時左右。

其中中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun）投資最多。他共投資1850萬美元（約5億5516萬元台幣），而宴會當天，他也發布了一段自己身著燕尾服進入宴會廳的影片。

根據「$TRUMP」官網訊息，前25大川普迷因幣買家除了受邀參加週四的晚宴，還能參加與川普互動的VIP行程，並可參觀白宮，前4大買家可獲贈價值10萬美元（約300萬元台幣）的川普品牌名錶。

台灣加密貨幣交易平台麒方（Kronos Research）投資長Vincent Liu透露，希望能藉此機會和其他川普迷因幣的持有者建立人脈關係，甚至有機會見到川普本人。

Vincent Liu說：「這種機會相當罕有，這代表數位資產已經進入主流。」

根據區塊鏈分析公司Chainalysis，川普家族控制的一家公司與另一家公司，總共持有剩餘80%的$TRUMP迷因幣，且迄今已賺得了3.2億美元（約新台幣95億元），其中包括晚宴宣布後的至少135萬美元（約新台幣4043萬元）。

根據這家區塊鏈分析公司，出席這場正式晚宴的220名持有者中，超過一半可能居住在美國境外。

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