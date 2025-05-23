加油族注意！下週汽油估漲0.1或0.2元

下週汽油估漲0.1或0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價又要漲！國際油價走高下，中油公司啟動平穩措施，下星期國內油價預估調漲0.1元或0.2元，柴油可能不漲或小降0.1元。

國際油價因美國與伊朗核協議談判陷入僵局、據傳以色列擬針對伊朗核設施發動攻擊而上漲。

請繼續往下閱讀...

中油累算至5月22日的調價指標7D3B週均價為64.96美元，較上週64.85上漲0.11美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.153元，較上週30.283元升值0.13元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.3元，柴油調降0.1元。

中油公司啟動平穩措施，下周汽油實際預估調漲0.1到0.2元、柴油不調整或調降0.1元。

若依照實際預估調幅，下周92無鉛汽油每公升26.5或26.6元、95無鉛汽油每公升28或28.1元、98無鉛汽油每公升30或30.1元、超級柴油每公升25.2或25.1元。

實際調整金額有待週日中午12點，以中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法