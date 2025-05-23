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最大電動車廠也躲不過中國車業慘況！比亞迪傳多家經銷商倒閉

2025/05/23 13:33

中國電動車大廠比亞迪傳多家經銷商倒閉。（歐新社資料照）中國電動車大廠比亞迪傳多家經銷商倒閉。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自上（4）月以來，中國至少2個省份的汽車經銷集團接連倒閉，而他們都是中國電動車龍頭比亞迪（BYD）的經銷商，這一情況顯示出中國汽車市場的激烈競爭，也證明即使是中國第一大品牌的產品，也無法使企業擺脫財務困境。

根據當地媒體報導，中國遼寧省興旗集團門市已停止向60家客戶提供新車交付或其他服務，同時有超過500人組成網路消費者權益團體，要求在山東省經營約20個展廳的乾城控股採取行動，中媒指出，其門市似乎也關閉。乾城控股則稱，比亞迪近2年經銷商政策的調整給公司現金流帶來了龐大的壓力。

由於電動車的普及，以及消費者支出放緩，中國的經銷商面臨深刻的轉變，導致經銷商庫存積壓。目前，大多數電動車製造商都採用直接面向消費者的模式，電動車和油電混合車所需的維修服務減少，也影響了經銷商的利潤。

根據乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹公佈的數據，4月汽車庫存達到350萬輛，相當於庫存天數57天，為2023年12月以來最高。今年4月，社群媒體流傳的一封信中顯示，由於山東省其他經銷商倒閉，當地銀行收緊了貸款，加劇困境。

1名來自山東省濟南的消費者向《彭博》表示，他去年6月在乾城的1家門市買了1輛比亞迪海鷗，經銷商為他提供了終身維修服務，並向他出售了價值10500人民幣（約新台幣4.4萬元）的保險套餐。今年稍早，當這名消費者回到門市續保時，才發現展廳已經關門，撥打比亞迪的官方專線，也求助無門。

比亞迪在今年2月推出新的智慧輔助駕駛系統「天神之眼」，可以安裝在多數現有車款上，此後，許多比亞迪經銷商面臨庫存過剩的問題。這也代表比亞迪經銷商必須加速清理舊庫存，迫於銷售下，許多經銷商不得不給出數千元的折扣。根據中國汽車流通協會，1月比亞迪門市庫存水位在所有品牌中排名第3名。

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