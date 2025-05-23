新台幣匯價若升破30元 外資看下個支撐是「這價位」

新台幣兌美元匯率週四（22日）一度來到30.001元，距離29字頭僅一步之遙。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣兌美元匯率週四（22日）一度來到30.001元，距離29字頭僅一步之遙，不過在公股銀行進場調節下，最終收在30.07元、升值8.8分，創下逾2年新高，強勁走勢引發市場關注。華僑銀行外匯策略師Christopher Wong指出，30元是關鍵支撐位，若升破此位置，下一個支撐位或許將落在27.70元。

《彭博》週四報導，交易員指出，外資整日匯入力道強勁，加上出口商進場拋匯，使台幣升勢延續。儘管公股銀行週四在盤中積極買入美元，並在匯價接近30元時，顯著加強買盤，但升值趨勢未見明顯反轉。

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Christopher Wong 指出，近期南韓與日本已承認在與美方的貿易協商中，觸及到匯率議題，這增強了投資人對於亞幣升值空間的期待。

澳新銀行駐新加坡亞洲研究主管Khoon Goh指出，市場對美國財政政策的擔憂導致美元弱勢，台灣央行官員的談話，也令市場思考在美元走弱的背景下，是否會匯率升破30元大關。

報導提到，新台幣1個月期無本金交割遠期外匯交易（NDF）的折價也出現大幅擴大趨勢，週四上午一度達到折價330點，顯示市場對於新台幣的升值預期加深，儘管午後折價略有收斂。

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