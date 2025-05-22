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圓剛Edge AI專案開花結果 力拼倍數成長

2025/05/22 20:58

圓剛今年參展台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。圖為董事長郭重松。（記者歐宇祥攝）圓剛今年參展台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）。圖為董事長郭重松。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI影音設備廠圓剛（2417）董事長郭重松今日表示，今年成長動能放在Edge AI平台、以及USB-C直播新品，其中Edge AI因持續耕耘、又是輝達（NVIDIA）合作夥伴，未來有倍數成長的潛力，而USB-C直播新品除適用電競直播，也可連結平板、手機，讓直播門檻持續降低，搶攻更大市場，挹注圓剛今年營運。

圓剛今年參展台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），重點呈現Edge AI運算平台、邊緣AI代理人應用，以及專業直播解決方案，全面滿足創作者、企業與各產業的應用需求。

圓剛的AI產品線多是以客製化專案開發為主、逐漸開花結果，郭重松形容是「蹲很久終於站起來」，近期陸續接獲大型專案需求、也有單一客戶下單採購千台等級，並打入如各場域的安全應用，不過每個專案前期耕耘時間仍較長；不過因圓剛是輝達少數的Elite Partner，專注於輝達的解決方案、客戶關係緊密，成為拓展優勢。

此外，圓剛的直播串流產品線本就發展有成，今年推出新品USB-C串流解決方案，郭重松說明，此新品除遊戲機直播外，也可支援手機、平板等行動裝置的即時現場直播，因易用性提升，除專業電競直播主、也有望打入一般消費者，拓展市場；郭並認為，任天堂新遊戲主機Switch 2發表，將帶動需求向上。

郭重松說，圓剛也持續開發串流直播的軟體產品，不過因初期目標就設得很高，希望能讓使用者可不用綠幕、就可達到高品質直播效果，讓直播普及化，目前仍在挑戰技術、功能最佳化，看軟體商品化模式尚待孵育，仍會持續努力。

針對美國關稅政策、匯率影響，郭重松表示，台灣多數企業都面臨匯率變動影響，而圓剛有約30%產品出貨美國、部分可能遭徵稅，不過若關稅為10%，衝擊尚可接受，但美國仍是最大市場，因此目前工業產品可能漲價、消費性產品則視市場狀況調整，不過電競直播串流領域將推平價版本產品，以搶佔美國白牌市佔。

在視訊會議產品線方面，郭重松則說，雖然需求不會回到疫情高峰，不過因成功打入美國政府與機構，尤其政府單位持續採購、產品不會有降價壓力，可維持穩健。

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