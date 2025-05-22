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微星深化AI伺服器版圖 台灣、歐美廠區全面擴產

2025/05/22 20:16

微星深化AI伺服器業務版圖，強化北美與歐洲兩大市場組裝能力。（記者方韋傑攝）微星深化AI伺服器業務版圖，強化北美與歐洲兩大市場組裝能力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠微星（2377）深化AI伺服器業務版圖，強化北美與歐洲兩大市場組裝能力。公司表示，南加州廠區新增L10、L11兩條伺服器組裝線，分別負責系統與機櫃組裝與出貨，也預計於2025年底至2026年初啟動波蘭組裝線，台灣龜山新廠2027年投用，今年此區塊營收可望年增雙位數百分比，明年較今年翻倍成長。

微星近年致力調整業務模式，過去伺服器以代工（OEM）、原廠委託設計製造（ODM）為主，合作對象包括美系伺服器品牌大廠，現在逐漸轉型，自行開發、主動設計並將樣品提供給客戶，在強化技術掌握與差異化能力，同時擴大營收來源。儘管伺服器產品走向自主，但不會像電競產品以MSI品牌推廣業務，避免與客戶形成競爭。

微星強調，在伺服器領域採取「白牌」策略出貨，維持與品牌客戶如之間的合作默契，確保供應關係穩定。有利於客戶安心採用微星技術，微星野同時保有自身的市場辨識度與主控權。回顧疫情之前，公司已在伺服器L10領域斬獲北美客戶訂單，近來則增加AI機種L11的客戶。集團鎖定Tier2雲端服務供應商（CSP）為主要對象，年均出貨量規模上看達數萬台。

在國際市場布局方面，微星為因應整體伺服器需求擴大，目前龜山現有產線規模有限，無法支撐中長期訂單，因此去年啟動台灣龜山擴線工程，預計2027年完工，將涵蓋PCB、系統組裝與機櫃組裝等生產流程。除了以台灣作為AI伺服器生產中心，公司在歐洲已有波蘭維修中心，未來將整合為主要組裝與售後據點，荷蘭則設有倉儲與辦公設施；美國南加州後段組裝線則已持續運作中。

供應鏈韌性與外在挑戰並存

微星指出，台灣在資通訊供應鏈中具備無可取代的地位，從電源、散熱、主機板到測試驗證一應俱全，是AI伺服器難以外移生產的關鍵。儘管海外設點可提升組裝彈性與接近市場的反應速度，但生產基地仍將以台灣為主。然而，外部變數如關稅與匯率仍是微星未來發展的潛在挑戰。

微星表示，美國關稅政策雖延至2024年7月4日實施，但未來若升至50%，將對整體景氣產生嚴重衝擊，並非單一公司可控。墨西哥關稅甚至高於美國，亦非可行替代方案。至於匯率方面，公司以美元為主要操作貨幣，能透過財務策略降低損失，實際營運競爭力不受太大影響。

微星預期，受惠於產品線持續擴充與客戶訂單規模擴大，今年伺服器營收年增率為雙位數百分比，2026年可望翻倍成長，有信心達到成長目標。為支應未來業務規模，公司人力也正快速擴張，伺服器事業群從不到200人預計提升至400人，最終將達500人以上，研發、業務與產品經理等專業職能會是擴編重點。

產品面方面，微星開發多元伺服器型號，包括19吋、21吋機種，ORP3平台、AI GPU伺服器與MGS產品等，全面對應企業級與資料中心客戶需求。微星強調，AI與雲端運算將是未來伺服器產業的核心驅動力，透過全球組裝據點、白牌策略與強大研發能力，期望在競爭激烈的國際市場中搶佔更多份額，並持續強化企業韌性與長期競爭優勢。

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