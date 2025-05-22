央行調節、新台幣穩住30字頭 收30.07元創逾2年新高

央行調節，新台幣匯價穩住30字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普推動的稅改法案引發市場對美國財政前景的擔憂，美國股、債、匯三殺，台股受美股連動，今日下殺逾百點作收，新台幣兌美元匯率則一度升抵30.001元，距離29字頭僅一步之遙，惟央行進場調節，最終收在30.07元、升值8.8分，匯價連3紅，並創逾2年新高，成交量18.5億美元。

台股今天下跌132.95點，收在21670.96點，三大法人合計買超21.64億元。其中，外資買超金額收斂至22.62億元。

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因美元走弱，新台幣匯價一早30.11元開出後，隨即奔至30.003元，匯銀人士指出，央行立刻進場踩了煞車後，台幣回到30.2元價位，不過午後台幣再度飆升，最高見到30.001元，距離29字頭僅一步之遙。

匯銀人士認為，美日財長在七大工業國集團（G7）會議後的會談表示匯率應由市場決定，也認為目前日圓兌美元匯率符合基本面，但日圓先跌後升，引發關注，也可能是反應近期市場對於美債、美元信心不足，若日圓、韓元持續走升，台幣接下來升破30元整數關卡也不會太意外。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.05%、韓元強升0.61%、日圓大漲0.59%、台幣勁揚0.29%、新幣升值0.09%、人民幣升值0.02%。

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