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數發部硬起來了！打詐專法上路後首例 Meta遭罰100萬元

2025/05/22 17:27

數位發展部首次援引打詐專法，對Meta的臉書2案各開罰50萬元。（路透社）數位發展部首次援引打詐專法，對Meta的臉書2案各開罰50萬元。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕俗稱打詐專法的《詐欺犯罪危害防制條例》去年下半年上路後，要求Meta（臉書）、Google等網路廣告平台落實廣告實名制，以防止詐騙集團刊登廣告。今天數位發展部首次援引該法，對Meta 2案各開罰50萬元，若屆期未改正還可按次處罰。

Meta對此表示，「我們有責任盡力打擊在我們平台上的詐騙行為，並對此高度重視。我們將繼續與政府及執法機關等相關單位合作，跨平台、跨產業共同打擊網路詐騙。」

立委洪孟楷昨在立法院交通委員會質詢時表示，警方已移交15個廣告出資不明的案子給數發部審理並裁罰，但經過近一個月還未有結果，請問目前進度？

數發部長黃彥男回應，數發部已於5月1日收到公文，和檢警調開會後，有2案目前已決定會開罰，還在走行政流程，很快就會公布。他也強調，為什麼詐騙廣告這麼多、但進入開罰程序得少，是因為請Meta 24小時內下架，平台方都有配合，這符合打詐專法規定。

洪孟楷批評，台灣每天有這麼多詐騙案件，打詐四法今年2月才開始到位，直到4月內政部警政署才將案件移交給數發部，而數發部又經過約一個月的時間處理。他肯定「有做是好事」，但台灣有9成詐騙訊息來自Meta，「我們跟Meta到底有多不對等？」

數發部今天發布聲明表示，針對Meta經營的Facebook平台，未依《詐欺犯罪危害防制條例》揭露委託刊播者、出資者資訊，經數發部會同內政部、法務部、台灣高等檢查署、行政院打擊詐欺指揮中心等單位共同檢視，確認有2則廣告違反《詐防條例》，因此依法對Meta每案各予以裁處新台幣50萬元罰鍰，並要求限期改正，屆期未改正將按次處罰。

數發部強調，訂定《詐防條例》和子法時，已多次與業者溝通，業者也表示願意配合《詐防條例》規範，且已落實法遵義務，但仍發現有具體違反法規的情事，因此依法予以裁處。

數發部表示，將秉持依法行政立場，持續督促業者恪遵法規，確實履行資訊揭露與源頭管理責任，並與各部會緊密合作，強化網路詐騙防制機制，共同維護民眾資訊安全與合法權益。

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