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股務事務e櫃台本週上線 台網公司助攻

2025/05/22 16:25

股務事務e櫃台（eCounter平台）本週上線，台網公司以技術合作夥伴身分參與其中。（圖:台網提供）股務事務e櫃台（eCounter平台）本週上線，台網公司以技術合作夥伴身分參與其中。（圖:台網提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所子公司臺灣網路認證公司（TWCA）長期致力於推動我國電子憑證與數位簽章基礎建設，配合政府政策發展節奏與產業實際需求，積極促進電子簽章普及應用。本週由集保結算所主導建置的「股務事務e櫃台（eCounter平台）」正式上線，臺網公司以技術合作夥伴身分參與其中，提供數位簽章核心服務，實踐金融市場數位化、無紙化、免臨櫃之數位轉型及智慧治理願景。

臺網公司表示，eCounter平台突破臨櫃限制，實現股務數位新時代，股東過往申辦變更基本資料等股務需求時，需逐家分別前往股務代理機構臨櫃或是郵寄辦理，經由原留印鑑的身分驗證與書面簽署確認，方可完成申辦。

此次eCounter平台，由集保結算所與臺網公司會同產、官、學者近百位專家攜手合作，導入符合電子簽章法以具法律效力之數位簽章機制，將「線上身分驗證機制」結合「用戶意思表示」，經由電子文件簽署與驗證機制，確保股東意思表示的真實性、完整性與不可否認性，提供兼具安全、省時、環保以及流程可稽核之數位化申辦服務。

臺網公司預告，將攜手集保結算所於今年底推出「行動化簽署」服務，於「集保e手掌握APP」導入行動數位簽章方案。屆時，股東可透過手機完成線上身分識別、申請簽署憑證及電子文件數位簽章，優化股東行動化操作體驗，讓普惠金融的理念，具體的延伸、嘉惠至每一位投資人。

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