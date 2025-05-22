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長和賣港口慘遭北京狂轟 李嘉誠兒子這樣說

2025/05/22 17:24

李嘉誠旗下長和集團3月宣佈出售包含巴拿馬運河2港口在內，總共43個港口。（路透資料照）李嘉誠旗下長和集團3月宣佈出售包含巴拿馬運河2港口在內，總共43個港口。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德所組成的投資團隊，招來北京砲轟打壓。李嘉誠長子、長和董事長李澤鉅在22日股東會上表示，面對地緣緊張局勢，長和需要一筆資金來維持財務健康，有財務實力，當遇到風浪會比較容易頂得住。

綜合港媒報導，李澤鉅在股東會上表示，面對不同國家的關稅政策變化，將在國際市場造成很多波動和不確定性，加上地緣政治緊張，「其實我都不敢預測全球經濟發展」。

他強調，在目前環境最重要確保公司財務健康，擁有資金應對不可預期事情，有財務實力，當遇到風浪會較易頂得住。他直言，「大家正經歷另一場壓力測試， 我們持有多些現金，借貸較少， 小心駛得萬年船」。

由於長和擬將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給貝萊德所組成的投資團隊，慘遭北京強烈抨擊，並遭調查。有股東在會上追問交易細節，長和聯席董事總經理黎啟明強調，來自義大利的阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運），從一開始就是相關交易方的主要投資者。

黎啟明稱，公司在5月12日已發聲明，強調「絕對不會做不合法不合規的事」。

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