其陽加速雙向DLC液冷落地 斬獲美系礦機POC案

其陽科技加速雙向DLC液冷散熱技術的落地應用，推進AI伺服器模組化與節能系統的全面商業化。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕其陽科技（3564）加速雙向DLC液冷散熱技術的落地應用，推進AI伺服器模組化與節能系統的全面商業化。公司指出，目前已與美國礦機客戶合作進行約7至8個月的POC（概念驗證）流程，預計整體落地時程約需18個月，視測試結果與效能數據作為採購依據，進一步拓展資料中心應用版圖。

其陽強調，雙向DLC（Dual Phase Direct Liquid Cooling）技術具有低PUE、高穩定性與模組化優勢，已成功應用於佳世達集團實驗室環境，並透過與客戶的POC合作，搭配2Z adapter、PLC系統等整合設計，有效支援高瓦數伺服器散熱需求。該公司亦進行長期浸泡實驗，以模擬使用者環境耐受度，優化材料與結構配置。

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在實務設計方面，其陽導入4U模組化系統，具備可抽取式結構與共用氣體回收設備設計，不僅降低系統建置成本，也提升靈活擴充能力。遠端維運則透過電子閥鍵與監控系統實現自動化操作，減少人力維修頻率，強化企業客戶於大型機房的部署效率。

除了POC實測進展，其陽亦提出中長期營收模式規劃，瞄準「少量多樣」與「客製高毛利」兩大營運策略。該公司表示，目前產品已從傳統單向液冷轉向雙向DLC平台，進一步強化AI伺服器與網安應用，並透過與DFI、BlueWalker、PowerWalker等合作夥伴建立穩定出貨通路，針對中大型企業提供專案式導入方案。

其陽也坦言，技術落地初期仍處於投資階段，但隨著規模化與製造效率提升，散熱系統的成本預期將持續下降，並逐步改善整體毛利與獲利結構。公司正同步擴展多元營收組合，包括進軍內部機房、進貨室設備市場，及開發符合歐美、中國環保規範的液冷材料與冷卻技術。

面對全球市場的不確定性，其陽表示，關稅與匯率波動雖對短期營運造成壓力，但已透過產品轉單、成本轉嫁等策略進行因應，並強化大陸市場的國產化佈局，以回應中美貿易戰下本土化需求。

其陽進一步透露，團隊自主開發的蒸發器技術已取得專利，具備乾燥迅速與模組重工效率高等優勢，成為公司製造端的重要護城河。展望未來1至5年，將持續以客製化伺服器與標準化模組雙軌佈局，打造兼具彈性與規模的AI基礎設施解決方案。

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