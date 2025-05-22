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惡性通膨來臨了!羅伯特清崎：黃金將漲到每盎司2.5萬美元

2025/05/22 11:15

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）預料黃金價格將漲到2.5萬美元。（法新社）羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，右）預料黃金價格將漲到2.5萬美元。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，惡性通膨將至，數以百萬人將陷入財務困境，並預估黃金價格將從當前的每盎司3339美元（約新台幣10萬元）飆漲至2.5萬美元（約新台幣74.97萬元）。

羅伯特清崎週三（21日）稍早在社交平台X發文稱「末日到了（THE END is HERE）」，警告近來美國債券拍賣失敗、聯準會（Fed）秘密提供500億美元（約新台幣1.5兆元）紓困、以及即將到來的惡性通貨膨脹浪潮，將導致數百萬人遭受經濟損失。

即管如此，羅伯特清崎稱，好消息是黃金價格將漲到2.5萬美元、白銀價格將升至70美元（約新台幣2099元），而比特幣則將漲到50萬美元至100萬美元（約新台幣1499.42萬至2998.83萬元）。

羅伯特清崎在文中，還推薦讀者粉絲去看資深的投資經理人和風險資本家萊帕德 （Larry Lepard） 最新著作《The Big Print》，認為書中內容正在現實上演，並稱自己一直警告世界的末日已經來臨，願上帝憐憫我們的靈魂。

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