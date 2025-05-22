投資人對稅收改革、赤字有疑慮 美債拍賣需求低迷

美國財政部週三（21日）出售的160億美元20年期債券需求疲軟。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國國會因稅收、支出帳單而爭論不休，恐使財政前景惡化，投資人擔心美國的債務負擔增加，美國財政部週三（21日）出售的160億美元（約新台幣4810.4億元）20年期債券需求疲軟。

《路透》報導，這次美債拍賣反映不佳，導致股市、美元走低，而美國債殖利率上升，表明投資人對於美國債務膨脹的擔憂家具，這可能會刺激債券市場糾察隊，要求華府採取更多財政緊縮措施。

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國際信評機構穆迪（Moody's）上週五（16日）將美國主權評級從Aaa下調，此前，惠譽（Fitch Ratings）、標普（S&P）已接連下調美國主權評級。而共和黨週三試圖就一項稅收、支出法案達成共識，這項法案預計將使美國債務增加數兆美元。

米施勒金融集團（Mischler Financial Group）董事總經理迪加洛馬（Tom di Galoma）表示，美國面臨遺留的赤字問題，而且似乎沒有消失的跡象，債務實在太多了，團隊認為，市場目前正在與政府鬥爭，試圖弄清楚美國能否降低赤字。

這次拍賣的債券殖利率高達5.047％，比拍賣前的交易價格高出約1個基點。包括政府、基金經理人和保險公司在內的間接競標者佔銷售的69％，高於平均水準，顯示國外需求仍強勁。整體需求則略低於平均，為債務總額的2.46倍，創2月以來最低水位。

拍賣後，20年期公債殖利率升至5.127％，為2023年11月以來最高。

傑富瑞（Jefferies）首席美國經濟學家西蒙斯（Thomas Simons）表示，已經看到幾次疲軟的20年期債券拍賣，作為基準發行，他有著曲折的歷史，無論如何，這都不是最佳的選擇，但也不是最差的選擇。

西蒙斯提到，雖然這一次拍賣「遠非一場災難」，但表明殖利率曲線長端的拋售趨勢，在短期內不會逆轉。

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