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摩根士丹利全面看多美國資產 除了美元

2025/05/22 13:47

摩根士丹利（Morgan Stanley）對大多數美國主要資產持樂觀態度，唯一例外的是美元。（路透）摩根士丹利（Morgan Stanley）對大多數美國主要資產持樂觀態度，唯一例外的是美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）對大多數美國主要資產持樂觀態度，上調了對美國股票與公債的投資評級，理由是關稅不確定性降低、經濟沒有出現衰退的可能性以及還有進一步降息的空間，但唯一例外的資產是美元，大摩認為，由於「美國利率與經濟增長逐漸與其他國家趨於一致」，預計美元將持續走弱。

摩根士丹利在週二（20日）發佈的報告中指出：「我們預期美國資產整體表現將優於全球其他市場，唯一的顯著例外就是美元，在全球經濟放緩但仍保持擴張的背景下，這一趨勢特別明顯。」

摩根士丹利預期，美國企業的盈餘預測將在短期內觸底，而美元走弱則有望提升跨國企業的海外收益。該行也認為，通膨趨緩與進一步降息，將對股市構成有力支撐。

大摩將美股與美國公債的評等，從「中立」調升至「增持」，它們預測，標普500指數將在2026年第2季升至6500點，10年期美國公債殖利率則將降至3.45%。

截至週二收盤，標普500指數收在5940.46點，10年期美國公債殖利率為4.481%。

針對美元指數（DXY），摩根士丹利指出，該指數今年以來已下跌 8%，至 99.76，預測未來 12 個月內將進一步下跌 9%，至 91，而美元的弱勢在對比其他避險貨幣時最為明顯，例如歐元（EUR）、日圓（JPY）與瑞士法郎（CHF）。

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