壽險業者擬發現金股利 彭金隆：應審慎思考

壽險業者是否應該要保留更多子彈？金管會主委彭金隆（左）說，持續請業者審慎思考。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕截至目前為止，已經有4家壽險公司公告將發放現金股利。財委會立委關切，近期新台幣劇烈升值，重創壽險淨值及RBC，是否應該要保留更多子彈？對此，金管會主委彭金隆表示，會考量眾多因素，並持續請業者審慎思考。

民進黨立委郭國文今（21） 日於立院財委會質詢，他表示，史上壽險業獲利最高的一年是2021年，然後，金管會在隔年就核准九家壽險公司，發出562億元的現金股利，但是，多家壽險就因為美國暴力升息而淨值暴跌，隔年，新光人壽更面臨RBC不足，甚至還要增資。

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郭國文質疑，新台幣匯率4月升值三．六四%，國內六大壽險公司虧損超過180億元，在此情況下，金管會應該核准壽險公司發放現金股利嗎？還是應該保留更多子彈，替未來準備？

彭金隆表示，2025年發放的現金股利，是根據前一年的績效，壽險公司要向金管會申請並獲同意後才可以發放；如果，程序已走完並符合規定就會讓業者發放，但目前還在程序中，金管會也會請業者審慎思考。

對此，彭金隆強調，發放現金股息考量很多因素，審查機制都會考慮各項內容，只要符合規定，保險局就會准許發放。

目前為止，已有4家壽險公告將發放現金股利，包含遠雄人壽、富邦人壽、台灣人壽、合庫人壽；其中，遠雄已公告獲核准，尚有3家在金管會審核中。

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