「竹創生技大樓」研發基地啟用 設九大核心研發中心

精準醫療大廠普生股份有限公司（GBC）設在新竹縣AI智慧園區的「竹創生技大樓」，今（21）日舉行開幕典禮。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕精準醫療大廠普生股份有限公司（GBC）設在新竹縣AI智慧園區的「竹創生技大樓」，今（21）日舉行開幕典禮；普生公司表示，新落成的研發基地規劃設置九大核心研發中心，聚焦於精準檢測、液態活檢等領域，將進一步提升在大健康產業的佈局與競爭力。

普生公司董事長林宗慶、普生首席經營策略顧問宣明智、新竹縣長楊文科、竹北市長鄭朝方、財團法人生物技術開發中心董事長涂醒哲等多位產官學界人士，今共同參與「竹創生技大樓」開幕典禮，完成點燈啟動儀式後，宣告普生AI園區廠辦大樓正式啟用。

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普生公司董事長林宗慶（左4）偕同多位產官學界人士，今共同參與「竹創生技大樓」開幕點燈啟動儀式，宣告普生AI園區廠辦大樓正式啟用。（記者廖雪茹攝）

林宗慶指出，面對精準健康的長期發展趨勢與AI醫療掃描器（AI Scanner）技術的創新潛能，普生致力於推動癌症早期偵測技術。公司自主研發的癌症篩檢平台 GB CellBio a2000，更榮獲2025年愛迪生獎肯定，展現技術研發的國際實力。

為強化研發量能與擴大營運規模，普生於2022年6月啟動AI園區新大樓的動土工程，並於2024年完工，全新落成的研發基地規劃設置九大核心研發中心，未來也將與位於新竹科學園區的研發中心相輔相成，實現資源整合與研發鏈結，全面推進健康科技創新發展，以「健康的新竹、健康的台灣、健康的世界」為目標。

縣長楊文科表示，普生公司自1984年在新竹科學園區設廠，經營達40年屹立不搖，今日見證落成啟用的普生竹創大樓，是棟具有真善美且新穎的生技廠，轉型發展AI精準醫療、精準預防及健康產業。

普生公司（GBC）設在新竹縣AI智慧園區的「竹創生技大樓」研發基地，規劃設置九大核心研發中心，聚焦於精準檢測、液態活檢等領域。（記者廖雪茹攝）

縣府產業發展處指出，新竹縣AI智慧園區4家大廠營運後，可為縣民創造4000個就業機會，創造上千億元產值，除了提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓，加以生態綠化打造之園區北側「AI智慧園區公園」，鼓勵廠商打造友善的工作環境，期許能與在地共好共榮。

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