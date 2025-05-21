英業達前代處長跳槽仁寶 違反營業秘密法判刑2年半

英業達電腦事業群桃園製造中心前代處長江穎範跳槽仁寶，違反營業秘密法判刑2年半。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕英業達電腦事業群桃園製造中心前代處長江穎範等3人，2017年跳槽至仁寶電腦，英業達指控3人違反保密條款，將營業秘密帶到仁寶，台北地檢署2018年起訴3人及仁寶電腦公司；台北地院今依違反營業秘密法將江穎範判處2年6月徒刑，仁寶公司依違反著作權法判處罰金20萬元。可上訴。

英業達上海六廠測試二部前部長朱俊豪，亦依營業秘密法之「明知他人持有擅自重製之營業秘密而洩漏罪」判刑1年4月；桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝，依著作權法之「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權」罪，判刑6月，得易科罰金18萬元。

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英業達並提出附帶民事求償，北院合議庭今一併宣判，江、朱、吳應分別給付英業達公司各320萬元、30萬元、10萬元。判決並附帶宣告，江等3人和仁寶公司各自持有的本案相關營業秘密，應刪除銷燬，且不得以任何方式保有、利用、修改，或洩漏、告知、交付第三人，或以其他任何方式使第三人知悉或利用。

檢調調查，江穎範等3人均是英業達年資超過10年的前主管，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，且曾簽署英業達「全球員工行為準則管理辦法」，負保密義務，於2017年9月至2018年3月間先後跳槽至仁寶。

英業達報案指控，江穎範離職前，將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、產品測試計畫、產線技術、快速邊界掃描技術等12項營業秘密，以電子信寄外部信、微信傳送給仁寶的中國籍人事助理Merry。

朱俊豪於跳槽後3天，從曾在英業達工作的仁寶中國籍張姓員工手中，取得英業達技術性營業秘密檔案，以仁寶電郵傳送給仁寶的採購主管及人員。

吳忠輝則是在離職前，將其職務持有的技術性營業秘密檔案，以私人電子郵件轉寄給江穎範。

北院認定，江、朱、吳3人擅自洩漏英業達的營業秘密，或侵害其著作財產權，犯後均否認犯行，未與英業達和解，審酌各自的侵害次數與嚴重程度、薪資所得等情狀後，分別量處6月至2年半有期徒刑。

至於仁寶，合議庭雖認定其應處罰金之刑，但依卷證資料，未見仁寶代表人或主管有明示、默認或唆使江穎範、朱俊豪實施侵害著作權的行為，認定是江、朱的個人行為，故輕判仁寶罰金20萬元。全案仍可上訴。

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