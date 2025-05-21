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盧秀燕再批中火「火力全開」又被打臉 台電：去年夏天就是9部機發電

2025/05/21 14:26

台中市長盧秀燕今天再批中火「火力全開」，台電則澄清，中火2號機並未除役，4至9月的夏天去年就是維持9部機組運轉。（記者陳建志攝）台中市長盧秀燕今天再批中火「火力全開」，台電則澄清，中火2號機並未除役，4至9月的夏天去年就是維持9部機組運轉。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕核電機組退場，台中市長盧秀燕批評台中電廠「火力全開」，今天受訪並說，中火原來有10部煤電機組，可是2號機組已除役，能發電的就是9部，還說這幾年很少開到9部，核電退場後這幾天常9部全開；台電澄清，中火10部機組都可發電，並沒有機組除役，2號機今天正常發電，強調4至9月（夏天）的非空污季不超過9部機組運轉，去年夏天就是維持9部機組運轉，並非核電退場才9部機組發電。

媒體今天詢問，之前市長說中火火力全開，但台電表示沒有火力全開，市長怎麼看？盧秀燕表示，台電中火原來有10部煤電機組，可是2號機組已經除役，換句話說台電現在能夠發電的機組就是9部，所以台電所說的9部就是「火力全開」。

盧秀燕說，過去這幾年很少這樣子開到9部的，可是前2天從核電退場以後，這幾天常常發生9部全開，也就是火力全開。

盧秀燕說，如果核電退場，就全部用中部的火力發電，多發了50%的電，換句話說就是多用了50%的煤。她真的比較擔心市民朋友的健康。所以一方面希望有電可以用，二方面希望電價合理，第三方面是要發乾淨的電，不要造成中部地區民眾健康的損害。

台中市長盧秀燕今天再批中火「火力全開」，還說2號機已經除役，所以開9部就是火力全開，但台電今天「各機組發電量」顯示中火2號機正常發電未除役。（記者陳建志攝）台中市長盧秀燕今天再批中火「火力全開」，還說2號機已經除役，所以開9部就是火力全開，但台電今天「各機組發電量」顯示中火2號機正常發電未除役。（記者陳建志攝）

對此說法，台中電廠表示，目前10部機組都可發電，並沒有機組除役，僅10號機因歲修沒有發電，其餘9部機組都正常發電，澄清2號機並未除役，記者查看台電網站「今日電力資訊」的「各機組發電量」，可看到中火2號機今天仍正常發電運轉，並沒有盧秀燕所說已經除役的狀況。

台電也強調，台中電廠2019年起即不再全廠10部機組全開，至今已超過6年無全廠發電，並持續推動自主減煤，4至9月（夏天）的非空污季不超過9部機組運轉，強調去年的夏天就是維持9部機組運轉，並非今年核電機組退場才9部機組運轉，澄清無「火力全開」的狀況。

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