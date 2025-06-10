立院三讀！節能家電退稅2千元延長至2029年底

購買節能新型電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2千元，延至2029年底。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院會今（10日）三讀通過「貨物稅條例修正案」，延長節能家電減徵貨物稅優惠措施至2029年12月31日止，共計延長4年半。民眾未來購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，可繼續享有每台最高2000元減徵貨物稅優惠。

據現行「貨物稅條例」規定，節能家電退稅措施是針對民眾購買經核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台最高減徵貨物稅2000元，實施期間只到今年6月14日。

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行政院會今年5月1日通過「貨物稅條例第11條之1修正草案」，行政院長卓榮泰說明，修法有助邁向2050淨零轉型目標、鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率，以及促進家電產業升級等優點。

經朝野立委協商後達成共識，決定再延長優惠措施4年半，至2029年12月31日止。今天立法院會處理時，在場立委皆無異議，順利三讀修正通過。

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