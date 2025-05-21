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美元指數跌破100大關 亞幣連袂走揚、台幣一度升破30.1元

2025/05/21 12:58

美元指數跌破100大關，亞幣連袂走揚、台幣一度升破30.1元 （記者陳梅英攝）美元指數跌破100大關，亞幣連袂走揚、台幣一度升破30.1元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕G7會議在即，市場關注美、日將展開雙邊會談，多家外銀看空美元後市下，美元指數應聲跌破100大關，主要亞幣包含日圓、韓元、人民幣連袂走揚，新台幣兌美元匯率早盤也一舉升破30.1元價位，最高升抵30.09元。

新台幣匯價中午暫時收在30.146元、升值3.3分，台北外匯經紀公司成交量8.79億美元。

近日有美銀、花旗以及高盛、瑞銀等多家外銀同步看空美元後市，理由包括美國債信遭降、本週七國會議後可能談及貨幣政策問題，作為美國貿易談判的一部分等，皆不利美元後市，加上聯準會官員對當前經濟看法更為審慎，使美元大幅走貶，美元指數今早跌破100大關。

針對美銀看空美元、看升台幣，預測台幣年底會達28.8元；高盛也說若亞洲各國與美國進行貿易協商，將使亞洲貨幣更難貶值的看法。

央行副總裁嚴宗大今早於立法院財委會備質詢時回覆，投資銀行會有他的預測，對央行來說只是參考，因為影響匯率與國際美元因素太多，用這種很直覺式推測台幣會升至28.8元，很難做評論。

有立委進一步質詢問到，台幣接下來是升還是貶？嚴宗大說，央行只有在匯率波動劇烈時才會進場維持匯率穩定，無法回答台幣未來走勢。

嚴宗大表示，相較於4月底、5月初台幣已經相對穩定。

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