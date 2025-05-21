北市5萬多張房屋稅單出錯惹民怨 財長爆北市府出包原因

對於北市房屋稅5萬多張稅單出錯，財政部長莊翠雲表示，北市已重新發單並展延繳納期限。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」今年5月首度開徵，卻出現「自住」誤列「非自住」、獨立權狀車位被課非自住稅率等問題，以雙北市稅單出錯最多，其中北市就有5萬多張稅單出錯。對此，財政部長莊翠雲上午在立法院財政委員會答詢表示，「據我們了解，北市的承辦人員是新的」，檔案資料加註有錯；新北市則是沒有實施過房屋稅差別稅率（囤房稅1.0），沒有經驗。

立院財委會今邀請財金部會進行專題報告，民進黨立委吳秉叡質詢，「囤房稅2.0」從推出到開徵有1年多的時間，為何台北市房屋稅有5萬多張稅單出錯？為何錯誤率這麼高？新北市也有幾千張稅單出問題？

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莊翠雲回應，房屋稅開徵前多次邀請地方政府開會，據我們了解，台北市的承辦人是新的，檔案資料加註有錯誤，這樣的問題在其他地方政府沒有發生，目前北市在積極處理中，已重新發單並展延繳納期限；新北市則是獨立權狀停車位被列「非自住」，情況跟台北市不一樣，新北市沒有實施過房屋稅差別稅率（囤房稅1.0），所以沒有經驗，且「新北市的認知一直跟我們有所落差」，將會發布函釋。

財政部報告指出，北市部分自住房屋所屬的地上停車空間按非自住房屋稅率核課，按財政部74年函釋，房屋公共設施應按主建物用途適用稅率計課，北市稅捐稽徵處已主動依該函釋更正此類案件稅額，於5月13日起陸續寄發繳款書，並展延繳納期間。

另，新北市部分單獨權狀的停車位按非自住房屋稅率核課，領有單獨權狀的停車空間房屋稅稅率認定疑義，參酌上述74年函釋，房屋公共設施應按主建物用途適用稅率計課，即主建物如為自住，車位即併按自住房屋稅率計課，此類案件財政部將主動發布函釋，供稽徵機關依循。

報告並表示，極少數已辦竣戶籍登記的自住房屋，因房屋稅稅籍的房屋坐落地址與戶政門牌不一致，致無法完全比對，未續以自住房屋稅率核課件，稽徵機關將依民眾申請，更正稅籍資料並重新發單。

至於共有房屋之一人辦竣戶籍登記，可否均按自住稅率核課？財政部表示，新制是為使自住房地持有稅課徵要件趨於一致，就自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記要件，共有房屋如僅一共有人符合自住，其他共有人未實際居住及辦竣戶籍登記，可否按自住房屋稅率課徵，財政部審慎研議中。該房屋若屬繼承取得的共有房屋，可適用法定稅率1.5%至2.4%。

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