地緣政治不確定性、中國需求疲軟訊號！國際油價變動不大

國際油價週二（20日）變動不大。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受美伊談判與俄烏和平協議不確定性影響，國際油價週二（20日）變動不大。而中國最新官方經濟數據表現疲弱，為這個全球最大原油進口國的前景增添隱憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌13美分，收每桶62.56美元，跌幅0.2%。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌16美分，收每桶65.38美元，跌幅0.2%。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，美國要求德黑蘭停止濃縮鈾的要求「過分且荒謬」，並對核協議談判能否達成表示懷疑。

根據StoneX分析師霍德斯（Alex Hodes）說法，若美伊雙方達成協議、放寬制裁，伊朗每日原油出口量有望增加30萬至40萬桶。根據美國能源部資料，伊朗在2024年是石油輸出國組織（OPEC）中第3大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯與伊拉克。

歐盟與英國已宣布對俄羅斯實施新一輪制裁。在此之前，美國總統川普與俄羅斯總統普廷通話，但未能爭取到烏克蘭停火承諾。烏克蘭方面則呼籲七大工業國（G7）將俄羅斯海運原油的價格上限從目前每桶60美元進一步下調至30美元，以加大對俄經濟壓力。

中國最新公布的工業生產與零售銷售增速放緩，為油價帶來進一步壓力。分析人士普遍預期，中國的燃料需求將趨於疲軟。不過該分析並未完全反映美中雙方的90天關稅暫停措施。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法