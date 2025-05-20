金融機構導入AI 銀行業比例最高達87％ 壽險67％居次

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據金管會最新調查，於2025年4月間，全體金融機構及周邊單位計383家，其中，126家業者已有導入AI，占總調查對象之33%，較去年度之29%提升；此外，使用AI比例最高的是銀行比例達87%，其次為壽險公司的67%及產險公司45%。

金管會於今（20日）公布金融業者及周邊單位應用人工智慧（AI）之調查結果，相較於去（2024）年，金融業使用AI及生成式AI之比率均提升，主要用於提高作業效率及生產力、節省人力及優化客戶體驗。

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金管會表示，本次調查顯示，金融業者應用AI主要目的為提升作業效率（30%）、節省人力（18%）及優化客戶體驗（15%），應用場域集中於內部行政作業、智能客服及防制金融犯罪等領域。最常採用之AI技術為自然語言處理（NLP）與大型語言模型（LLM）（31%）、機器學習（28%）及機器人流程自動化（RPA）（23%）。

依調查結果，目前已有61家金融業者導入生成式AI，占使用AI金融業者之比例達48%，年增21個百分點。其中，應用領域以內部行政作業（39%）與智能客服（15%）最為普遍，惟主要挑戰包含生成式AI之產出內容不穩定或有誤、顧慮資料安全與隱私保護，並關切合規性問題。

在未來規劃部分，有47%（179家）金融機構表示未來將導入或擴大AI應用領域，重點領域仍為內部行政作業、智能客服及打擊金融犯罪等範疇。此外，金融業者認為可透過業界合作共同發展的AI領域包括：防詐AI科技應用、在地金融業大型語言模型及風險管理等項目。

金管會表示，就目前已導入AI之業者來看，其應用領域以內部行政作業及智能客服較多，所運用之AI系統自動化決策程度尚低，顯示金融業尚無過度依賴AI進行決策，且84%業者會定期或不定期檢測AI系統，是否有效度偏移之狀況。

有關業者未來將合作共同發展AI防詐及大型語言模型部分，金管會樂觀其成，已透過金融科技產業聯盟啟動相關合作機制，並持續鼓勵金融機構投入技術共研與應用實驗。

金管會將持續關注金融業導入AI科技應用情形，督促金融機構在兼顧消費者權益及金融市場秩序下，積極投入科技創新，以提升金融服務效率、品質及競爭力。

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