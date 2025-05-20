買不停！Strategy斥7.6億美元加碼比特幣 持有量突破57.6萬枚

Strategy持續購買比特幣。圖為Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名比特幣大戶、美國軟體公司「Strategy（原名微策略，MicroStrategy）」持續購買比特幣。最新報導指出，Strategy近日又斥資7.649億美元（約新台幣230.73億元）加碼買進比特幣，持有量突破57.6萬枚。

《區塊客》報導， 根據Strategy週一（19日）提交給美國證管會（SEC）的文件顯示，公司在5月12日至18日期間，斥資7.649億美元加碼買進7390枚比特幣，平均每枚價格為10萬3498美元（約新台幣312.19萬元）。

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同日，Strategy執行長賽勒（Michael Saylor）社交平台X發文指出，截至5月18日，Strategy總計持有57萬6230枚比特幣，累計投入成本約為401.8億美元（約新台幣1.21兆元），平均買入價為每枚6萬9726美元（約新台幣210.32萬元）。

Strategy 19日股價大漲3.41%，收在413.42美元。

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