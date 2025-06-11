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台積電美廠A16 傳提前6個月完工

2025/06/11 14:41

外媒報導，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的A16和N2（2奈米）製程建設預計將加速，台積電已將竣工日期提前6個月。（取自網路）外媒報導，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的A16和N2（2奈米）製程建設預計將加速，台積電已將竣工日期提前6個月。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒tomshardware報導，台積電位於美國亞利桑那州鳳凰城的A16和N2（2奈米）製程生產設施的建設預計將加速，台積電已將竣工日期提前6個月。

亞利桑那州Fab 21工廠被列為兩個獨立的工廠，將生產不同的台積電晶片。 N3工廠目前處於設備配備階段，而A16和N2製程生產設施已於今年4月動工。

作為該計畫的一部分，台積電將在美國製造領域追加投資1000億美元，使其在美國的總投資達到1650億美元，這些投資將在未來幾年內投入使用，到2030年，美國本土將能夠生產更先進的製程。

隨著下一代製程的晶圓生產價格將大幅上漲，本地生產或將有助於利潤微薄的台積電矽片客戶降低成本。然而，與台灣製造的晶片相比，亞利桑那州Fab 21工廠生產的晶片預計仍將漲價，儘管具體的相對漲幅尚不完全清楚。

今年3月，台積電指出將按進度於2026年下半年先在台灣量產A16奈米製程，後續於2028年在美國廠亞利桑那州第三廠導入A16製程。

原先外界推估台積電最快可能於2028年在美國量產2奈米，但在美國關稅壓力下，可能加速美國量產2奈米時程，或加快導入A16製程，滿足美國市場客戶需求。

台積電在美國生產是基於需求的投資策略，在其他地區可能會產生相反的影響。日前台積電指出，在日本熊本一號晶圓廠自投產以來一直難以達到生產目標，據稱當地基礎設施和「社區影響」推遲二號晶圓廠的建設。

在歐洲，汽車產業放緩和半導體市場萎縮，也可能意味著台積電在歐洲的設施建設對進一步投資的吸引力下降。

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