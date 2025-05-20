農民憂美國農漁產品0關稅叩關 農業部：絕對確保農民權益

部分農民擔憂美國包含稻米在內的所有農漁產品都會零關稅叩關，農業部強調，絕對會確保農民權益，也指出農業肩負糧食安全，總統賴清德當初說以零關稅為基礎展開對美關稅談判，並非是指所有農漁產品。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國4月宣布實施對等關稅，除中國外，各國在90天的10%關稅的暫緩期，總統賴清德曾表示我國將展開以0關稅為基礎的對美談判，部分人士誤解將讓美國所有農產品都0關稅輸入，農業部今（20日）表示，並非是指美國農漁產品都會0關稅輸入，也強調一定確保農民權益。

因應關稅變局，農業部投入180億元協助拓展受影響的農漁產品品項與產業，不過近期有謠言指美國進口稻米還有美國所有農漁產品都會零關稅輸入，有農民北上抗議，認為不可犧牲糧食安全。

請繼續往下閱讀...

農業部長陳駿季昨在立院就多次強調不可能放棄WTO的稻米特別防衛條款，農業部今也表示，賴總統所提從零關稅談起並不是所有農漁產品都是零關稅，也指出農業與其他產業性質不同，兼負國內糧食安全的責任，絕對會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則。

農業部表示，讓台灣農業永續發展是農業部施政方向，近年來推動綠色環境給付、鼓勵轉作雜糧、糧食產業升級計劃等，此外，透過養豬升級計畫讓養豬產業轉型，都是在推動台灣農業的永續發展，並提升國內的糧食安全，未來的政策方向也將如此，不會改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法