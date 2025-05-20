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歡迎輝達落腳北士科 吳思瑤：台灣將邁向AI大國

2025/05/20 12:04

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨宣布台灣總部NVIDIA Constellation（星群）地點位於「北投士林」（北士科）。對此，民進黨立委吳思瑤今表示，作為在地立委，同時也是北士科的催生者之一，「當然比歡迎更歡迎。」她也說，輝達將海外總部落腳在台灣，符合總統賴清德一再倡議的，要結合台灣半導體及AI的實力。串聯起輝達、台積電等台灣一流高科技產業，絕對會讓台灣邁向AI大國。

吳思瑤指出，她是從市議員開始催生北士科建置和發展的催生者之一，所以當然樂見輝達選擇落腳在士林北投科學園區。後續輝達和市府之間，到底是在T17、T18，和新光人壽現在已進行開發的場址是否為同一個，未來要透過移轉地上權或其他私權契約的方式進行，尊重輝達、市府及新光集團三方的作為。

吳思瑤也說，輝達將海外總部落腳在台灣，符合賴總統一再倡議的，要結合台灣半導體及AI的實力；賴總統一再倡議，要善用台灣半導體和AI產業的研發力和生產力，要強化和美、日等國際國家的合作，串聯了輝達、台積電這些強強聯手的台灣一流高科技產業，絕對會讓台灣邁向AI大國。

吳思瑤表示，AI大國是賴總統許給國人的政策願景，今天是520（賴總統就職滿一年），台灣能夠在AI大國的經貿發展上有很大的躍進，這對台灣人來講，是一劑很好、很強的強心針。另外，台積電從台灣的台積電成為世界的台積電，我們也非常期待，世界的輝達可以成為台灣的輝達，歡迎輝達到北士科。

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