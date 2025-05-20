黃仁勳：摩爾定律已經終結 AI效能每3個月翻倍

輝達執行長黃仁勳（左起）今天擔任鴻海董事長劉揚偉在台北國際電腦展的主題演講嘉賓。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天擔任鴻海（2317）董事長劉揚偉在台北國際電腦展（Computex）的主題演講嘉賓，黃強調，「摩爾定律已經終結了」，他肯定地說，「AI 效能不是每半年翻倍，而是每3個月就能翻倍。」

「摩爾定律」過去是由英特爾（Intel）創辦人戈登‧摩爾（Gordon Moore）提出，預言晶片的運算能力每兩年翻倍，成本則同步下降。然而，在物理與製程雙重極限壓力下，這條律已漸漸失效，對黃仁勳而言，摩爾定律走向終結，象徵新的科技紀元正在開啟。

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黃仁勳認為，在半導體產業當中，隨著電晶體成本上升，能源效率也不再隨製程進展而顯著提升。為了突破限制，輝達轉而切入多晶片封裝（Multi-Chip Package），發展3D堆疊技術，並透過自有的NVLink技術，讓多顆晶片能夠猶如1塊完整的晶圓協作運行。

此外，黃黃仁勳更看重的是軟體與系統層的創新，從資料中心作業系統、AI 模型架構，到網路端即時運算整合（in-fabric reduction），描繪出從頭到尾、裡外包辦的創新體系，讓AI效能不再如同半導體般每半年翻倍，而是邁向「3個月翻倍」的新曲線。

AI強化理解世界

黃仁勳認為，AI早期懂英文、不懂物理，不適合工業場域，「當我把球滾到車底下，我的狗知道要鑽過去撿，但AI會以為球消失了」，但在輝達Omniverse、數位孿生技術的核心價值驅動之下，這樣的情況已經改變，「我們正在讓AI擁有物理世界的直覺與常識」。

站在黃仁勳的觀點，未來每家工廠、每位工程師都會完整地融入產業，與科技深度結合，且台灣供應鏈不再只是單純從事製造，而是大幅採用AI模型、軟體工具，成為虛擬工廠與實體製造的整合者。

鴻海不可或缺

談到鴻海近年的AI佈局，黃仁勳語帶誇讚地向劉揚偉說：「你們原本就是科技公司，現在是超級科技公司。」黃特別指出，鴻海以Omniverse打造完整數位孿生工廠、以AI工廠優化生產流程，甚至成為區域級AI雲供應商，這不只是轉型，更是示範。

黃仁勳提到，2年前的AI技術不如今日，但在基於相信它能進步，各界便緊鑼密鼓地開始投入，這就是現在能夠成功的關鍵，「我們造一台超級電腦，過去可能要規劃三年、只建一台。現在，我們每小時就能造出一台，這就是我們的合作成果。」

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