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忘了美國痛失3A頂級信評吧！《巴隆週刊》曝「它」才是股市關注重點

2025/05/20 13:43

美國主權信用評級16日遭穆迪（Moody's） 從完美的3A等級下調至Aa1。（美聯社資料照）美國主權信用評級16日遭穆迪（Moody's） 從完美的3A等級下調至Aa1。（美聯社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一（19日）早盤因美國信評遭下調，股市一度走低，不過隨後反彈。《巴隆周刊》（Barron's）指出，儘管此舉在心理層面具衝擊，但與其關注美國信評問題，不如將目光放在真正驅動股市報酬的核心因素：企業獲利。

穆迪（Moody's）近期調降美國主權債評級的決定，市場對此也做出反應。儘管此舉在心理層面具衝擊，但《巴隆周刊》報導指出，從歷史來看，這樣的降評對股市長期表現的實質影響有限。

DataTrek Research共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）在一份報告中指出：「美國主權債遭信評機構調降的歷史已有十多年，這些行動從未預示利率上升、經濟衰退或股價下跌。」他說：「過去20年中，當美國仍獲三大機構給予AAA評等時，10年期美債殖利率反而是最高的。」

事實上，標普（Standard & Poor）早在2011年就已調降美國信評，惠譽（Fitch）也在2023年時調降評級，但這些行動最終都沒有嚇跑投資人，美國公債仍被視為全球資本市場的終極避險資產。同時，標普500指數也迎來近年最佳表現之一。

報導指出，預測股市走勢的更好方式或許是關注企業獲利。摩根士丹利分析師Michael J. Wilson指出，企業獲利的確曾讓人擔憂，但整體情況正在改善。他特別關注的指標是「獲利預估修正廣度」（earnings revision breadth），這是項衡量市場情緒的指標，用來比較華爾街分析師調降與調升企業獲利預估的比例。儘管該指標仍處於偏空水準，但近幾週已有顯著改善。

Michael J. Wilson表示，標普目前的獲利預估修正廣度為-15%，相比4月中旬的-25%已大幅回升，若此趨勢延續下去，標普有機會重返2月中旬的高點。

Michael J. Wilson表示，「獲利預估修正廣度的持續回升，加上上周與中國達成的協議，使標普500指數重新站上我們『解放日』（Liberation Day）前的預估區間，即5500到6100點之間。」

他說：「我們認為，若要突破6100點，獲利預估修正廣度需持續朝0%靠近。」就產業表現來看，近期反彈最強勁的包括媒體與娛樂、原物料、資本財與科技硬體等類股。相對而言，前景下滑的產業則包括耐久消費品、汽車與消費服務。

花旗分析師則對消費類股持悲觀看法，擔憂美國民眾消費支出出現放緩跡象。上週五密西根大學公布的消費者信心指數跌至50.8，為40多年來的第2低。

花旗分析師分析：「由於美國消費者處於關稅政策風險的中心，我們今年持續減碼消費性非必需與必需品類股。雖然最壞情況似乎已解除，但近期消費放緩的跡象仍令人擔憂。」

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