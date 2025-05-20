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穆迪調降美國信評 羅伯特清崎：現在是創業與投資資產最佳時機

2025/05/20 11:52

穆迪調降美國信評，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為現在是創業與投資資產的最佳時機。（法新社）穆迪調降美國信評，《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為現在是創業與投資資產的最佳時機。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際信用評等機構穆迪（Moody's）本月16日調降美國主權信用評等，從原先的「Aaa」調降一級至「Aa1」，加劇了市場對美債的擔憂。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，認為現在是創業與投資資產的最佳時機。

羅伯特清崎今（20）日在社交平台X發文，指穆迪正在向全世界發出警告，美國就像個一個不負責任的父親，花著借來的錢，沒有工作，也不照顧家人。

不僅如此，羅伯特清崎還認為，穆迪調降美國信評很可能意味著利率會上升，經濟將放緩，失業率將上升，債券市場、房地產市場以及本來就不穩的銀行可能會倒閉……這一切可能會引發類似1929年的大蕭條。

人們應該如何應對？羅伯特清崎表示，就像他一直說的，他在2013年出版的《富爸爸教你預見經濟大未來（Rich Dad’s Prophecy）》一書中早已預測到這一切。他一直建議人們成為創業家，哪怕只是副業，也不要依賴工作的穩定性。然後在經濟崩盤時，投資能產生現金流的不動產，這樣能帶來穩定的收入，並保存真正的黃金和白銀以及比特幣。

羅伯特清崎稱，好消息是在市場崩盤時，創業可能會變得更容易，不動產價格變得更便宜，因為崩盤會帶來在經濟強勁時不存在的機會。

羅伯特清崎還引用美國勵志作家奧里森·馬登（Orison Maden）名言「弱者等待機會。強者創造機會（Weak men wait for opportunities. Strong men make them）。」，並祝投資人好運。

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