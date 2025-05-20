跨足AI人形機器人與智慧物流 廣運機械進軍AI實體應用場域

廣運執行長謝明凱與機器人合影。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）參展2025電腦展，廣運總經理柯智鈞表示，今年半導體業務會成長，半導體佔總訂單量30%，營收會逐步發酵。

執行長謝明凱也表示，廣運機械是廣運集團另一個核心事業，作為自動化系統整合領導者，此次攜手NVIDIA ISV生態夥伴，導入AI模擬與驗證技術，打造更符合實際需求的智慧倉儲、自動搬運、天車與物流解決方案。

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他指出，透過MetAI平台整合AI與3D技術，實現Real-to-Sim與Sim-to-Real應用，協助客戶快速落地最適AI解法。

柯智鈞則於現場展示第三方物流業者群豐欣業公司導入NVIDIA Blueprint與AI攝影機、MTMC技術的實地案例，呈現AI技術於物流場域的全面滲透。

廣運機械於展場也同步展出NEURA AI手臂、服務機器人與人形機器人等智慧裝置，展現在Edge AI實體應用的最新成果，持續深化智慧化解決方案，與產業共思AI導入與數位資產佈局的未來藍圖。

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