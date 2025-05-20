晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

跨足AI人形機器人與智慧物流 廣運機械進軍AI實體應用場域

2025/05/20 10:26

廣運執行長謝明凱與機器人合影。（記者張慧雯攝）廣運執行長謝明凱與機器人合影。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕廣運（6125）參展2025電腦展，廣運總經理柯智鈞表示，今年半導體業務會成長，半導體佔總訂單量30%，營收會逐步發酵。

執行長謝明凱也表示，廣運機械是廣運集團另一個核心事業，作為自動化系統整合領導者，此次攜手NVIDIA ISV生態夥伴，導入AI模擬與驗證技術，打造更符合實際需求的智慧倉儲、自動搬運、天車與物流解決方案。

他指出，透過MetAI平台整合AI與3D技術，實現Real-to-Sim與Sim-to-Real應用，協助客戶快速落地最適AI解法。

柯智鈞則於現場展示第三方物流業者群豐欣業公司導入NVIDIA Blueprint與AI攝影機、MTMC技術的實地案例，呈現AI技術於物流場域的全面滲透。

廣運機械於展場也同步展出NEURA AI手臂、服務機器人與人形機器人等智慧裝置，展現在Edge AI實體應用的最新成果，持續深化智慧化解決方案，與產業共思AI導入與數位資產佈局的未來藍圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財