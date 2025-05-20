川普關稅美夢被戳破！經濟學人曝： 關稅收入遠不如他想像

《經濟學人》直言，關稅收入將遠不如川普的想像，恐面對上兆美元的失望。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年4月下旬，美國川普總統曾發文稱，他的關稅政策將助美國發大財，並聲稱有助年收入低於20萬美元民眾減稅。然，《經濟學人》卻指出，隨著美國簽署更多自由貿易協定，關稅水準預計還會持續下降，關稅收入將遠不如他的想像，兆元關稅夢最終將落空。

《經濟學人》指出，若依賴關稅，美國的政府支出將高度依賴中國的商品供應。這也是為什麼，大多數美國政治人物都不願回到1900年代初期的原因。

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在美國上世紀初開徵所得稅之前，關稅確實曾經支撐聯邦政府的大部分開支，只要是當時的美政府支出僅佔GDP約2%，主要用於償債、國防與基礎建設，如今這個比例是當年的十倍。但現在的關稅問題很多，進口商品本身就屬於波動大、稅基窄的來源，不適合作為現代國家財政的主要支柱，因此主要承擔者通常不是「外部」企業，而是美國價格本土消費者。

紐約聯邦儲備銀行的主管瑪麗·阿米蒂（Mary Amiti）早在2020年就曾指出，川普在第一任期時所徵收的關稅，幾乎全部是由美國企業（以壓縮利潤的方式）承受，不然就是因為價格上漲由買家負擔。

就算不討論「到底誰負擔關稅」的老問題，隨著近期川普與更多國家簽訂貿易協議，美國政府所能徵收的關稅顯然也會持續減少。

《經濟學人》指出，川普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）聲稱，邊境關稅每年可帶來6000億美元（約新台幣18.11兆元）、十年累計達6兆美元（約新台幣181.1兆元）。他的計算方式極其簡單粗暴，就是將去年的3.3兆美元（約新台幣99.6兆元）商品進口總額乘上20%的有效關稅率。

專家指出，納瓦羅的兆元預測建立在一種靜態假設上，幻想消費者、供應商與貿易夥伴對價格變化毫不反應。這種粗略估算忽略了基本經濟機制。關稅越高，對外國商品的需求就會下降，稅基因此縮小。

此外，關稅還會抑制所得稅與薪資稅的收入，根據大多數估算，這會抵消約25%的關稅收益。若再考慮外國報復措施與逃稅行為，實際收入可能更低。

對此，獨立機構的估算數字就小得多。賓州大學華頓學院的預算模型（Penn Wharton Budget Model）估計，若實施全部提議中的關稅（包括目前暫停的「對等關稅」），未來十年每年大約可帶來2900億美元（約新台幣8.75兆元）。

這項預估考慮了進口需求減弱，以及企業所得稅和薪資稅收入的減少。其他預測則更為保守。耶魯大學旗下的「預算實驗室」（Budget Lab）預估年收入為1800億美元（約新台幣5.4兆元）；智庫稅務基金會（Tax Foundation）則估約1400億美元（約新台幣4.22兆元）。

值得注意的是，即使美國對中國商品的關稅從145%大幅下調至30%，但對預測數字的影響仍不大。分析師指出，主要是145%的超高關稅早已超過了「拉弗曲線」的頂點，即稅率過高反而導致總收入下降。

分析師認為，這麼高的稅率會讓中國商品進口量暴跌，導致即使單件商品課得再高，總收入仍會下降。根據華頓模型，美國對中國課徵145%的關稅，也僅比現在30%稅率，每年多帶來250億美元（約新台幣7547億元）的收入。

據報導，去年美國的個人所得稅總收入為2.4兆美元，預計未來十年將增長至4.4兆美元。稅務基金會估計，若要免除年收入低於20萬美元者的所得稅，2025年將損失約7370億美元（約新台幣22.2兆元），是關稅收入預估的2到3倍。

在理論上，要讓稅收持平（revenue-neutral），最多只能涵蓋收入8萬美元（約新台幣241萬元）以下的人群，而他們僅貢獻約10%的所得稅收入。但在實務上，若要為低收入者減稅，等於是下調最低稅率，而該稅率同樣適用於所有人的「初始所得」，實際上對高收入者的幫助更大。

《經濟學人》指出，去年美國聯邦政府總稅收為4.9兆美元（約新台幣147.8兆元），其中僅有1000億美元（約新台幣3.01兆元）來自關稅。不過，現今這一數字正快速上升，截至5月13日，從年初至今的總關稅收入已達470億美元（約新台幣1.41兆元），較去年同期多出約150億美元（約新台幣4527億元）。

《經濟學人》也承認，川普關稅仍可能帶來大量收入，但預計大部分將來自美企為了避免即將到來的加稅的提前進口。

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