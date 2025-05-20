中國大型銀行調降存款利率！最大降幅25個基點

中國多間銀行調降存款利率。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國4大商業銀行工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行在內的多間中國國有大行，以及股份制銀行招商銀行，週二（20日）宣布下調人民幣存款利率，最大降幅25個基點。具體來說，3年期及5年期存款下調25個基點，分別至1.25%和1.30%；3個月期、6個月期、1年期、2年期均調降15個基點，至0.65%、0.85%、0.95%、1.05%，至於活期利率則下降5個基點，至0.05%。

綜合中國媒體報導，除此之外，通知存款利率同樣下調，7天通知存款利率從0.45%下調至0.30%，1天通知存款利率維持在0.10%不變。

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據了解，這是中國國有大行今年首次存款利率下降，如果20萬人民幣（約85.02萬元新台幣）存3年，降息25個基點後，3年利息少了1500元人民幣（約6376元新台幣）。

這次存款降息在市場預料之內，中國人行在最近公布最新一輪降準降息措施，從5月8日起，公開市場7天期逆回購操作利率，由此前的1.50%調整為1.40%。人行行長潘功勝在5月7日的記者會上就表示，經過市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將透過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。

按照中國以往存款降息的路徑，中國國營銀行率先降息後，全國性股份制銀行很快就會跟進。而近段時間，中國各地小型銀行已密集調降存款利率。如廣東華興銀行已於5月12日調降存款利率，其中5年期大額存單從2.5%下調至2.35%，3年期大額存單從2.45%下調至2.3%。

中國人行週二也公布，5月份1年期和5年期LPR報價均降10個基點，5年期以上LPR為3.5%，上月為3.6%；1年期LPR為3%，上月為3.1%。這是LPR去年10月以來的首次下調。

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