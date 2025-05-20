錢進日股成顯學 這檔日本基金績效一路領先

全球持續聚焦於美國關稅談判進程，繼英國、中國陸續達成協議，日本也打算利用即將登場的G7財長會議，繼續與美國展開對話。（示意圖，法新社）

〔記者吳滋雅／台北報導〕全球持續聚焦於美國關稅談判進程，繼英國、中國陸續達成協議，日本也打算利用即將登場的G7財長會議，繼續與美國展開對話。投資專家分析，為避免關

稅議題衝擊今年整體企業表現以及排解來自國內沉重壓力，日本官方可能放軟身段，改接受部分關稅削減取代全面零關稅，而日股受此不確定性持續干擾，盤勢持續震盪整理，但不影響該其中長期看多的氛圍，投資人仍可留意進場時機。

法人指出，就經濟面而言，已由通縮的困境進入通膨的環境，有利於推動消費者和企業擴大支出，同時政經改革紅利逐漸發酵、寬鬆貨幣與日圓相對疲弱下，整體投資環境有利於吸引資金，而這也是股神巴菲特大舉揮軍日股並宣誓旗下日本持股50年不賣的主因之一。

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基金專家觀察到，日股受青睞程度似乎不受短期震盪影響持續加溫中，境外基金觀測站資料最新顯示，四月份單一國家股票型基金的淨申購前十名中就有兩檔日本基金擠進排行榜，進一步觀察其績效，名列其中的富蘭克林坦伯頓日本基金不只有量，績效也很「亮」，儘管近期頂著日股修正壓力，今年來仍以5.6%的報酬率穩居25檔同類型基金之冠。

達人分析，該基金的勝出關鍵是能在內需與出口產業之間取得平衡，配置中以國內需求為導向的部位包含銀行、具定價權且市佔率持續擴增，以及國內資本支出週期受益者；至於仰賴海外需求的公司則嚴格篩選，出口產業鎖定通常涉及具有結構性成長前景的終端市場，例如半導體、航空航太和國防、運動用品等，其中不乏市佔位居世界前位的企業。

日本再次崛起，就MSCI日本指數顯示，2023年初以來即一路走揚，惟鑒於股市已數度觸及高點後又回檔盤整，選股策略上應更為謹慎且關注基本面。投資專家建議，不妨從工業、消費、金融、通訊科技四領域切入，並鎖定領頭羊標的，有助於更全貌的掌握日本特有的產業品牌競爭力優勢。

理財專家補充說道，與其他主要股市相比，日股波動風險相對較低，偏好股票資產的投資人可用來增加整體資產配置的多樣性，更積極一點的投資人或可選擇日圓避險股份，搭上這一波日圓匯率題材的順風車。

境外日本股票型基金績效一覽% （%）

基金 今年來 六個月 富蘭克林坦伯頓日本基金 5.60 8.93 富達日本價值基金 3.77 5.82 野村日本策略價值基金 3.29 5.29 摩根日本股票基金 1.56 5.65 法巴日本股票基金 1.06 2.79 同類型平均 -1.28 1.31

資料來源：理柏資訊，績效台幣計價截至2025/5/18。製表：記者吳滋雅。

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