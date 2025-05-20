川普玩過頭！彭博揭中國「此作風」將成關稅談判破局之道

彭博報導，中國「不卑不亢」的談判作風，已讓韓國、印度和日本等國家相信，談判策略應採取更強硬立場，不需急於求成。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美日內瓦經貿會談成果顯著，然而美國大砍對中國高額關稅，不僅讓美國總統川普意識到玩過頭了，也讓多國看到與美談判的新思路，「堅定立場，保持冷靜，並迫使他（川普）屈服」，彭博報導，中國「不卑不亢」的談判作風，已讓韓國、印度和日本等國家相信，談判策略應採取更強硬立場，不需急於求成。

彭博報導，在中國強硬的談判策略為其贏得了有利的協定後，採取更外交和更快速方式的國家正在質疑這是否是正確的道路。

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前美國貿易談判代表、新加坡尤索夫·伊沙克研究所（Yusof Ishak Institute）高級研究員奧爾森（Stephen Olson）說，許多國家會看看日內瓦談判的結果，得出結論是川普已經開始意識到他玩得太過頭了。

而BCA Research首席策略師帕皮克（Marko Papic）表示，許多國家可能會從中國學到，與川普談判的正確方式是堅定立場，保持冷靜，並迫使他屈服。

報導指出，雖然官員們不願公開表明他們的做法會變得更加強硬，但有跡象表明，特別是來自大國的跡象表明，他們正在意識到自己手頭的牌比以前想像的要多，並且有能力放慢談判的步伐。

韓國總統候選人李在明（Lee Jae-myung）表示，沒有必要急於在與美國的貿易談判中，儘早達成協定，並批評臨時政府與川普政府倉促接觸。

另川普上週表示，在90天緩期即將過半時，沒有時間與大約150個國家達成協定。因此，美國可能會在未來2到3週內單方面分配更高的關稅稅率。

雖然川普還表示，印度準備降低對美國商品的所有關稅，但該國外交部長蘇傑生告訴記者，貿易談判正在進行中，“對此做出任何判斷都為時過早”。

日本媒體亦指出，日方的決策者很有可能會改變原定趕在6月與美國談出結果的時間框架，以留出更多時間去爭取更好的談判結果。

不過，彭博也點出，能否在面對美國時保持冷靜和不卑不亢，其實也取決於一個國家，在面對美國時是否有足夠的籌碼，而這背後則是一個國家自身實力的展現。

新加坡國立大學教授、前世界銀行中國局局長霍夫曼（Bert Hofman）表示，只有經濟實力雄厚，且對美貿易依賴有限的國家才能採取行動。對大多數國家來說，對美國採取強硬態度是相當冒險的。

另穆迪亞太經濟主管埃爾（Katrina Ell）亦指出，中國對美國的影響力太大，以至於美國無法繼續其強硬立場，而許多其他經濟體的情況並非如此，我們需要記住的是槓桿以及誰擁有這種槓桿。

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