3危險信號！專家警告川普關稅為網路詐騙製造「完美風暴」

專家稱川普關稅為網路詐騙製造「完美風暴」（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統新關稅政策，可能為網路犯罪分子製造「完美風暴」，網路安全專家表示，詐欺企圖以「關稅支付請求」簡訊或電子郵件的形式對消費者進行金融詐騙，在關稅不斷變化之際，任何人都可能成為受害者，因此，專家除了提醒消費者要避免分享個人信息外，要特別留意未經請求緊急訊息、可疑網站連結與電子郵件及缺乏透明度3個危險信號。

CNBC報導，Fortalice Solutions執行長佩頓（Theresa Payton）表示，關稅政策的快速變化和陌生環境，加上經濟壓力，可能會為網路犯罪分子創造「完美風暴」。

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這是因為人們預計要支付更多，但可能並不完全了解關稅如何運作，他指出，一些購物者可能不會在購買後，質疑與關稅相關的付款請求，特別是一些合法企業增加附加費以將關稅成本轉嫁給消費者。

身分盜竊資源中心主席詹姆斯李（James Lee）表示，詐騙者利用政府行動，無論是新計畫還是新政策，作為詐騙的依據，這種情況並不少見。

李說，詐騙者「會利用人們對關稅了解不多的事實」。

網路安全公司BforeAI在今年頭幾個月發現了約300個與關稅相關的網路犯罪分子網域註冊。有些是傳播錯誤訊息，有些是針對企業和消費者的金融詐騙。

BforeAI發現的1個網站是1個新註冊的網路釣魚域名，其目的是讓消費者相信他們需要向合法的政府實體付款。

研究人員指出，此類付款請求可能會通過電子郵件或短信活動傳播，主題是緊急、待付款，將受害者引導至欺詐網站，他們的行為將導致財務損失。

另消費者行動組織消費者保護部主任蘇斯韋因（Ruth Susswein）表示，任何人都很容易成為詐欺行為的受害者。

李亦指出，如果關稅政策持續變化，犯罪分子將有更多時間對消費者進行複雜的攻擊。

面對金融詐騙，佩頓說，消費者首要任務是避免分享個人信息，如社會安全號碼、銀行詳細信息或帳戶登錄憑證，尤其是在“關稅處理”的幌子下。

此外，詐騙專家也提醒消費者，要特別注意3個危險信號：

1、未經請求的緊急訊息

佩頓表示，承諾「關稅減免」、「代金券」、「豁免」或「立即付款以避免關稅」等緊急優惠的電子郵件、簡訊或社群媒體廣告很可能是騙局。

她表示，合法零售商不僅不太可能鼓勵逃避關稅的策略，而且這種緊迫感也是為了迫使消費者接受。

李說，也要對因未付費用而在郵局滯留的包裹的未經請求的電話、電子郵件或簡訊進行質疑。

物流公司Flexport海關副總裁哈特說，如果您收到支付進口費用或關稅的請求，請查找7501表格，這是詳細說明進口情況的政府官方文件。

2、可疑網站連結、電子郵件

佩頓說，詐騙者會創建虛假網站、電子郵件和電話號碼來模仿零售商或政府機構。如果您收到一條訊息，請檢查拼字錯誤以及與假定的公司或實體不符的URL或電子郵件地址。

她說，你可以使用WHOIS之類的工具（1個儲存有關註冊網域和IP位址資訊的資料庫）來驗證網站並確認註冊詳細資訊。

3、缺乏透明度

佩頓說，信譽良好的商家會在結帳時清楚地標明與關稅相關的費用，並提供聯絡資訊以供查詢。否則，缺乏透明度就是1個危險信號。

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