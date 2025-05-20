與美國關稅有關？軟銀孫正義來台 行政院證實見了鄭麗君

日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義。（彭博檔案照）

首次上稿 05-19 22:59

更新時間 05-20 06:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今（20）日登場，賴清德總統、行政院長卓榮泰均將出席，全球科技產業界大咖近日也紛紛來台，日本軟銀集團創辦人兼社長孫正義抵台。政院人士證實，孫正義昨天拜會行政院副院長鄭麗君，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

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正值美國關稅談判期間，據了解，孫正義等國際企業，正在積極拉產業逕行組隊，希望藉著與美國總統川普的私人關係，另行開闢談判途徑，而一些產業可能也抱著避險的心情參與。據悉，原本台灣的幾家指標IT大咖獲邀9日與美國商務部視訊會議，後因故取消，使得鄭麗君與孫正義的會面備受關注。

被問到鄭麗君與孫正義會面是否觸及台灣業者組隊與美國談判？政院人士僅說，孫正義一行禮貌性拜會行政院，由鄭麗君接見，由於正值COMPUTEX 2025舉辦期間，雙方針對全球AI科技趨勢，包括智慧運算及機器人、次世代通訊等議題廣泛交換意見。

政院人士指出，身為「行政院智慧國家推動小組」召集人的鄭麗君，也分享未來「智慧國家2.0」預計推動方向，雙方皆肯定台灣在全球科技產業中扮演關鍵地位。

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