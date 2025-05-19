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樺漢聚焦餐飲AI智造 強化台灣品牌深耕國際市場

2025/05/19 21:54

工業電腦廠樺漢董事長朱復銓今晚出席「AI飲食文化智造展」。（記者方韋傑攝）工業電腦廠樺漢董事長朱復銓今晚出席「AI飲食文化智造展」。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）董事長朱復銓今晚在「AI飲食文化智造展」指出，產業大數據與AI結合並應用於餐飲管理，有助於食材從產地履歷、冷鏈、庫存管理到烹飪過程，全面提升品質與效率，加上串連銷售時點情報系統（POS）增加消費市場的便利程度，集團未來將協助台灣餐飲業者持續拓展國際市場。

朱復銓觀察，台灣知名複合式咖啡與點心品牌，以及使用有機食材打造高階蛋花湯、小籠包的食品企業，分別在美國紐約、新加坡造成當地民眾大排長龍，證明台灣餐飲的色香味深受歡迎。這些品牌成為台灣優質餐飲文化的代表，吸引著來自全球各地的消費者，可藉由AI技術進一步深耕國際市場。

朱復銓說，樺漢目前透過與Google、Apple、MTK、Intel、NVIDIA等國際科技大廠合作，助力餐飲業者導入自製的自動化設備與AI點餐系統，顧客可依年齡、經驗獲得智能推薦菜色，搭配Apple iOS、MTK OnBase、Intel POS串聯系統，實現自動化點餐與結帳。

在數據應用方面，朱復銓指出，從食材產地履歷、冷鏈溫控、庫存管理到烹飪程序，皆可納入AI與大數據技術管理，實現品質與效率兼顧的標準化流程，強調先進先出、確保新鮮與安全，從動植物來源到端上餐桌，每一個環節都有數據作為支撐。也在生產成本的降低之下，讓節能減碳成為台灣餐飲的新常態。

朱復銓認為，在台灣這片豐饒的美食沃土上，飲食文化不僅是味蕾的詩篇，更是人與人之間情感的牽繫。台灣以其包容多元的特質，成為各國料理的交匯之地，無論是道地的本地小吃，還是融合異國風韻的創意佳餚，都能在這裡展譜寫新的味蕾樂章。如今，隨著AI技術的革新，餐飲業正迎來一場靜謐卻深遠的變革，為這份文化注入新的靈魂。

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