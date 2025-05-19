美前勞工部長發警訊：關稅預示美國在全球影響力終結

美國前勞工部長羅伯特·賴希（Robert Reich）警告，川普總統經濟政策議程中的關稅預示美國在世界影響力的終結。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前勞工部長羅伯特·賴希（Robert Reich）警告，川普總統經濟政策議程中的關稅可能預示著美國在世界影響力的終結。

在最近一期的《底線》節目中，加州大學柏克萊分校教授賴希表示，在關稅宣布後，包括美國人在內的全球投資者開始從美國國庫券和美元中撤資，美國在世界上的地位可能已經動搖。

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賴希表示，美元和國庫券是世界上最安全的貨幣持有方式。他說，如果這種情況發生變化，美國將「失去權力，我們國家也會失去大量財富」。

賴希說：「讓美元成為儲備貨幣對我們所有美國人都有好處，因為從某種意義上說，我們搭了便車」；「我們從全球其他經濟體對我們的投資中獲益」；他質疑川普政府為何要製定政策來提前結束美國的霸權。

賴希也表示，關稅對低收入美國人的打擊最為嚴重。他說：「實際上，每個消費者都變得更窮了。這是一種累退稅，因為收入較低的消費者……必須以關稅的形式支付更大比例的收入。」

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