晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國銀海外分支機構第1季獲利267億 創歷年同期最高

2025/05/19 19:54

本國銀行2025年第1季海外分支機構獲利為266.8億元，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」寶座。（記者王孟倫攝）本國銀行2025年第1季海外分支機構獲利為266.8億元，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」寶座。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會銀行局今天公布最新統計，本國銀行2025年第1季海外分支機構（含分、子行）獲利為266.8億元，創歷年同期最高，並較2024年同期增加22億元。其中，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」寶座，獲利127.4億元，創歷年同期最高，年增9.7億元。

金管會今天公布「本國銀行在海外分支機構獲利情況」，這項調查涵蓋分、子行。銀行局分析，國銀三大獲利來源都增加，並以投資及其它淨收益最多。

首先，從主要區域來看，獲利前5大國家或地區依序為香港、新加坡、中國、美國及越南。其中，獲利最多的香港，今年第一季獲利127.4億元，創歷年同期最高，年增9.7億元，增加金額亦為最高，主因與聯行往來/同業拆存/有價證券等利息淨收益均成長，加上手續費、投資淨收益也增加。

至於同樣是金融城市的新加坡，獲利仍然亮眼，今年第一季獲利排名第二，金額為27.9億元，較去年同期增加4億元，主因三大獲利皆增，並以手續費淨收益增加最多。

中國獲利亦為27.9億元，與新加坡相當，創歷年同期最高，年增4.8億元，主因利息、投資及其他淨收益增加。美國獲利20.8億元，年減0.6億元，因降息，利差縮小，利息淨收益減少。至於越南獲利14.4億元，與去年同期相當。

其次，「新南向國家」獲利64.9億元，為歷年同期次高，年增1.8億元，主要原因是手續費、投資及其他淨收益增加；各地區以新加坡增加4億元最多，泰國增加3.9億元次之。

另外，國銀其餘獲利變動較大的國家/地區：日本獲利15.6億元，為歷年同期最高，年增5.7億元，增額僅次於香港，主因放款動能提升、日幣升值，利息、投資及其他淨收益增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財