國銀海外分支機構第1季獲利267億 創歷年同期最高

本國銀行2025年第1季海外分支機構獲利為266.8億元，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」寶座。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會銀行局今天公布最新統計，本國銀行2025年第1季海外分支機構（含分、子行）獲利為266.8億元，創歷年同期最高，並較2024年同期增加22億元。其中，香港繼續蟬聯國銀海外分行「金雞母」寶座，獲利127.4億元，創歷年同期最高，年增9.7億元。

金管會今天公布「本國銀行在海外分支機構獲利情況」，這項調查涵蓋分、子行。銀行局分析，國銀三大獲利來源都增加，並以投資及其它淨收益最多。

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首先，從主要區域來看，獲利前5大國家或地區依序為香港、新加坡、中國、美國及越南。其中，獲利最多的香港，今年第一季獲利127.4億元，創歷年同期最高，年增9.7億元，增加金額亦為最高，主因與聯行往來/同業拆存/有價證券等利息淨收益均成長，加上手續費、投資淨收益也增加。

至於同樣是金融城市的新加坡，獲利仍然亮眼，今年第一季獲利排名第二，金額為27.9億元，較去年同期增加4億元，主因三大獲利皆增，並以手續費淨收益增加最多。

中國獲利亦為27.9億元，與新加坡相當，創歷年同期最高，年增4.8億元，主因利息、投資及其他淨收益增加。美國獲利20.8億元，年減0.6億元，因降息，利差縮小，利息淨收益減少。至於越南獲利14.4億元，與去年同期相當。

其次，「新南向國家」獲利64.9億元，為歷年同期次高，年增1.8億元，主要原因是手續費、投資及其他淨收益增加；各地區以新加坡增加4億元最多，泰國增加3.9億元次之。

另外，國銀其餘獲利變動較大的國家/地區：日本獲利15.6億元，為歷年同期最高，年增5.7億元，增額僅次於香港，主因放款動能提升、日幣升值，利息、投資及其他淨收益增加。

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