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高通總裁：新高通時代來臨 卡位AI PC、AI資料中心市場

2025/05/19 19:14

高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）宣布新高通時代來臨，全力搶進AI PC與AI資料中心市場。（記者卓怡君攝）高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）宣布新高通時代來臨，全力搶進AI PC與AI資料中心市場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台北國際電腦展（COMPUTEX）今日登場，美國晶片大廠高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）連續兩年親征台北國際電腦展，艾蒙表示，高通今年四十週年，「新高通」時代正式來臨，高通除了全力卡位AI PC市場，預計在2029年拿下全球PC市場12%市佔率，同時，高通也揮軍AI資料中心，已與沙烏地阿拉伯新創AI公司Humain合作，攜手輝達共同發展AI資料中心，高通最新AI資料中心相關產品藍圖將在未來公布。

高通去年連手微軟大舉跨入AI PC市場，與眾家PC廠商合作，廣達副董事長梁次震、華碩共同執行長許先越等人均前往艾蒙的主題演講，艾蒙指出，搭載高通Snapdragon平台的PC已達85款，當地市場APP成長達3倍，逾1400多種的遊戲可在Snapdragon平台運行。

艾蒙表示，預估到了2029年，高通在AI PC市佔率可達12%，目前高通在美國消費性AI PC零售市場市佔率已達10%，最近更進一步擴展到歐洲前五大市場，有望順利達成目標。

高通日前宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金旗下公司Humain合作，開發客製化資料中心CPU，艾蒙指出，高通將進入AI資料中心市場，也會與輝達共同合作，加速發展進度，相關AI資料中心產品藍圖將在未來宣布。

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