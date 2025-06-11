美中框架協議是「表面和解」？紐時曝中方1用詞藏玄機

在倫敦進行為期2天的談判，美中的經濟官員預計將向各自的領導人提交新的「框架協議」。（資料照，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中在倫敦結束為期2天的馬拉松式談判，雙方官員已就一項框架協議達成共識，旨在使貿易休戰重回正軌，並解決中國對稀土礦和磁鐵的出口限制問題。然而，外媒表示，中國官媒稱這次會談「專業、理性、深入且坦誠」，通常「坦誠」一詞在雙方出現重大分歧時使用。

《紐約時報》報導，經過在倫敦舉行為期2天的談判，美國和中國的經濟官員預計將向各自的領導人川普和習近平提交新的「框架協議」，以獲得最終批准。該協議的全部細節尚未立即公佈，旨在使2國關係恢復到上個月在瑞士日內瓦達成的協議。

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報導指出，兩國在日內瓦達成的90天部分關稅暫停協議將於8月到期，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，雙方都「積極主動」，但隨著進一步談判的推進，是否延長暫停期限將由川普決定。葛里爾也表示，更廣泛的貿易協議的話題已經提出，但目前的會議重點是落實在日內瓦達成的協議以及兩國領導人在通話中達成的協議。

然而，紐時指出，中國官媒《新華社》發表了一份謹慎的聲明，稱雙方已「原則上」達成協議，紐時稱，中國官媒和外交官經常使用「原則」一詞來表示尚未敲定具體細節。而新華社稱，此次會談「專業、理性、深入、坦誠」，中國官媒在出現較大分歧時通常會使用「坦誠」一詞。

目前尚不清楚最新框架是否會有效，分析人士對於即將達成更廣泛協議的可能性持懷疑態度。投資諮詢顧問公司Veda Partners經濟政策主管Henrietta Treyz表示「兩天的談判總比沒有好，但坦白說，我們過去也見過這種曠日持久的談判」，他說「這些談判需要花費大量時間進行翻譯、確認含義和重申框架，這使得談判耗時費力，但最終卻維持了很大一部分現狀，倫敦談判似乎就是如此。」

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