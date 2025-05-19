勞動部提4大施政成果 漲最低工資、維持勞保基金水位

勞動部表示，施政成果之一是維持基金水位，確保勞工保險給付及退休權益。（勞動部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕賴清德總統就職將滿一周年，勞動部今天發布新聞稿報告4大施政成果，表示將以「尊嚴勞動，友善職場」為目標繼續努力，確保施政方向符合社會發展需求，推動台灣勞動環境的進步。

第一個成果是提升婦女勞參率，降低新手爸媽育兒負擔。為鼓勵企業推動友善育兒職場，勞動部去年修正發布「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」第4條規定，提高雇主新興建托兒設施的經費補助額度上限，從300萬元提高至500萬元。2024年補助企業設置哺（集）乳室、托兒設施或措施合計576家，補助金額達2966萬多元。

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為了減輕育兒家庭撫育及經濟的壓力，就業保險提供被保險人於育嬰留職停薪期間可領取最長6個月「育嬰留職停薪津貼」，而且雙親同為被保險人時，也可選擇同時或分別請領。2024年至2025年3月請領育嬰留職停薪津貼及2成薪資補助者計11萬7千多人，其中，男性請領比率由2021年的20%，提升至2025年截至3月的27%。

為提升婦女勞動參與率，勞動部運用全國各地公立就業服務機構，提供一案到底專人就業服務，依就業需求提供就業媒合，或安排參加職業訓練提升技能，2024年至2025年4月共協助41萬多名女性就業。

第二個成果是維持基金水位，確保勞工保險給付及退休權益。為確保勞保制度穩健運作，勞動部持續挹注公務預算，自2020年起連續6年編列預算撥補勞工保險基金計3870億元，其中，在2024年及2025年各編列1300億元（含疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算各100億元）。另在政府撥補及搭配多元投資下，2025年3月底勞工保險基金餘額為1兆1255億元。

為強化勞工退休金制度，勞動部針對勞退舊制工作年資勞工的退休金權益，持續督促地方主管機關，加強輔導及查核事業單位，要「按月及足額」提撥勞工退休準備金，於2024年足額提撥家數共7萬5千餘家，足額提撥率達99.8%。此外，針對勞退新制的部分，截至2025年3月止，勞退新制全體提繳人數為769萬1364人，自願提繳人數為124萬4524人（占全體提繳人數之16.18％）。

第三個成果是保障勞工權益。為有效提升國內薪資水準，2024年9月核定每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元，自2025年1月1日實施，接續基本工資保障勞工的基本生活，約有257萬名勞工受惠，這也是自2016年以來，連續第9年調漲。

勞動部也持續精進勞資爭議調解機制，除強化調解人培訓外，並透過補助地方政府委託民間團體處理勞資爭議調解及提供勞工調解時律師陪同，以達到迅速、有效協助勞工爭取權益。2024年勞動部補助地方政府3695萬，處理1.7萬件勞資爭議。

此外，在協助勞工訴訟部分，勞動部自2009年起，與財團法人法律扶助基金會合作執行法律扶助，截至2025年4月底，已提供逾3萬8千位勞工訴訟扶助，協助勞工爭取近103億元勞動權益；其中，於2024年1月至2025年4月期間，扶助約2300位勞工，爭取4億6700萬元勞動權益。

第四個成果是強化職場減災，完備勞工職災保護。為督促事業單位預防職場不法侵害、減少職場暴力及職場霸凌等情況發生，《職業安全衛生法》課予雇主落實職場不法侵害預防及處理的義務，勞動部在今年2月公告修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」，增訂企業應依規模明定調查小組成員組成、外部專家參與、調查期限及調查過程，宜有勞工代表參與等機制。

此外，勞動部捐助財團法人職業災害及預防重建中心自2024年起，提供勞工及投保勞工職業災害保險者申請免費心理諮商服務，截至2025年4月底，提供近3500人次心理諮商服務。

勞動部強調，未來將透過最低工資調整、職場性別平權、勞動條件提升、退休金制度穩定、跨國勞動力管理及職業安全保障等多個面向，作為施政重點及未來推動方向。

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