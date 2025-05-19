鴻海AI護理協作機器人 台中榮總率先導入應用

鴻海AI護理協作機器人「Nurabot」預計將於今年內部署至台灣國內的合作醫院，並由台中榮民總醫院率先導入應用。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉週二（20日）將登上國際台北電腦展（Computex）進行AI應用專題演講，集團今日率先指出，旗下AI護理協作機器人「Nurabot」預計將於今年內部署至台灣國內的合作醫院，並由全球百大智慧醫院之一的台中榮民總醫院率先導入應用，預估可減少3成護理工時，提升照護效率與品質。

2025年國際台北電腦展在本週二至週五（20日至23日）在南港展覽館舉行，鴻海將釋出GB300 NVL72架構、AI伺服器垂直整合的最新產品，以及人形機器人、智慧製造平台的AI系統與解決方案。管理層觀察，得益於全球機器人產業即將迎來強勁成長動能，集團規劃全方位覆蓋機器人產業的參與，從應用面到製造皆有所涉足。

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鴻海表示，攜手台中榮民總醫院、川崎重工共同研發AI護理協作機器人「Nurabot」，此延續先前集團聯合榮民總醫院長青分院、白沙屯童醫院–媽祖醫院、以及耕莘醫院，導入輝達 Omniverse打造數位孿生智慧場域，未來將結合「Nurabot」擴展應用，加速智慧醫療場景部署與臨床落地。

此外，鴻海旗下機器人、智慧製造平台領域的實績，還包括半導體複合型機器人（Semiconductor Hybrid Robot），結合高階視覺辨識與精密運動技術，為半導體行業提供高效、安全的智能轉運解決方案。而作為超級算力基礎的AI伺服器方面，鴻海此次目標向市場提供業界最完整的GB300 NVL72伺服器，透過實體展示兆級訓練、推理參數的大型語言模型（LLM）AI基礎設施，保持市佔率領先地位。

關於AI伺服器各項關鍵零組件，鴻海目前產品線涵蓋高速訊號、高壓電源、液冷全流速連接解決方案，包含新一代AI晶片插槽解決方案、主板高速週邊元件交互連接裝置（PCIE）連接器與線纜等相關產品。其中，集團除了能夠供應銅與光傳輸解決方案，也是全球少數可全品項供應液冷水冷頭的廠商，更在攜手供應鏈之下，成為電源解決方案的主要供應商。

鴻海提到，集團未來將於全球多個據點持續推動智慧製造，並且與輝達深化合作，透過多元的AI解決方案，優化生產流程。包括利用輝達AI藍圖，應用於運營與安全監控場景的影片搜尋與摘要（VSS）。

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