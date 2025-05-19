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貨物稅檢討 財部：併同碳稅課徵與否通盤考量

2025/05/19 15:43

對於立委要求檢討貨物稅，財政部表示，宜納入未來評估是否課徵碳稅整體稅制通盤考量。（記者鄭琪芳攝）對於立委要求檢討貨物稅，財政部表示，宜納入未來評估是否課徵碳稅整體稅制通盤考量。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕對於立委要求檢討貨物稅課稅項目不合時宜之處，財政部書面報告指出，近年來配合相關政策推動貨物稅改革措施，包括節能家電、電動車等減徵貨物稅，有關貨物稅稅制檢討，宜納入未來評估是否課徵碳稅整體稅制通盤考量、整體評估，不宜單就特定課稅項目分開檢討，以維特定政策目的（如促進節能減碳、維護國民健康等）及兼顧財政健全。

國民黨立委賴士葆日前質詢表示，貨物稅自1946年實施迄今，相關課稅項目存有不合時宜之處，如對飲料品課徵貨物稅，而手搖飲料卻免課徵；彩色電視機、錄影機、收音機、電烤箱等電器類稅收少，仍維持課稅，要求財政部於1個月內提出檢討貨物稅稅制書面報告。

財政部報告指出，貨物稅是基於財政、經濟及社會政策目的就特定貨物課徵的特種消費稅，世界主要國家均有課徵，我國主要係對耗用能源（如油氣類、車輛類及電器類）、具外部不利益（如水泥、橡膠輪胎、平板玻璃）及影響健康（如飲料品）7大類貨物課稅。2024年貨物稅實徵淨額約1613億元，占當年度總稅收 4.3%。

財政部表示，近年來持續配合產業、能源、交通、環境及社會福利政策推動相關貨物稅稅制改革措施，包括：購買節能電器退還減徵貨物稅、截至2025年4月底，適用節能電器約 1289萬台、減稅約214 億元；完全以電能為動力的電動車輛減免徵貨物稅，適用電動汽機車約87萬輛、減稅約246億元；中古汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅，適用汽機車約494萬輛、減稅約883億元；老舊大型車報廢換購新大型車減徵退還貨物稅，適用約5.5萬輛、減稅約145億元；無障礙及長照社福車輛免徵貨物稅，適用約1.5萬輛，減稅約25億元。

另外，財政部說明，現行僅就設廠機製的飲料品課徵貨物稅，尚符國際趨勢，且未違反憲法第7條平等原則。財政部指出，前對設廠機製的清涼飲料品課徵貨物稅，合於國家標準的純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁及純天然蔬菜汁，與標示具有保健概念及使用劑量限制的機能性飲料，免徵貨物稅，符合維護國民健康，降低肥胖率、減少醫療支出政策目標及對含糖飲料課稅的國際趨勢。

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