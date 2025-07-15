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美6月CPI年增2.7％ 顯示企業開始轉嫁關稅成本

2025/07/15 22:08

市場預期聯準會本月不會做出降息決定。（路透）市場預期聯準會本月不會做出降息決定。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部公佈，6月消費者物價指數（CPI）年增2.7％、月增0．3％，從5月的年增2.4％、月增0.1％上升，雖符合經濟學家預期，但也顯示企業已開始將美國總統川普升高的關稅成本轉嫁至消費者。

數據顯示，排除波動的食品與能源價格，核心CPI年增2.9％、月增0.2％，較5月的年增2.8％、月增0.1％上揚，也符合預期。經通膨調整，6月時薪下滑0.1％。

儘管川普4月間對所有貿易夥伴課徵10％關稅，並對鋼鋁與汽車進口課徵更高關稅，但美國官員駁斥這些措施恐引發物價上漲的警告。安永首席經濟學家達科（Gregory Daco）指出，企業仍採取許多方式降低關稅影響，且關稅實施與通膨效應間存在延後效果，「我們還未看到關稅對CPI數據的全面影響，我預期將開始看到更多影響」。

華爾街日報報導，近期川普政府加大對美國主要貿易夥伴的關稅威脅，上週六他宣佈，8月1日起對墨西哥與歐盟產品課徵30％關稅。他週一又揚言，如果俄羅斯未能在50天內與烏克蘭達成和平協議，將對俄國課徵100％的「二級關稅」。

雖然這些宣佈還不足以對六月的通膨造成影響，但持續的貿易不確定性恐衝擊未來物價。

經濟學家普遍贊同關稅將升高物價、傷害經濟成長，但對於關稅的衝擊程度，以及物價上漲何時出現看法不同。許多公司趕在關稅生效前大幅增加庫存，使他們較容易抑制春季的物價上揚。

高盛預計，美國消費者最終將負擔70％的關稅直接成本。美國零售巨頭沃爾瑪已表示，為反應關稅成本，將被迫漲價。服飾品牌Ralph Lauren也說，正考慮漲價。

川普一再要求聯準會（Fed）降息，但以主席鮑爾為首的聯準會官員拒絕該要求，他們堅稱美國的經濟強韌，讓聯準會得以觀察關稅對通膨的影響，再採取行動。市場預期聯準會在本月底的政策會議上維持利率不變，並在九月降息0.25個百分點。

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