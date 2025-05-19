仁寶推進智慧醫療佈局 產官學加速導入AI量子運算

仁寶電腦繼續推進旗下智慧醫療佈局，鎖定AI、量子運算技術並導入應用場域。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶電腦（2324）繼續推進旗下智慧醫療佈局，集團今日正式攜手馬偕紀念醫院、屏東大學正式簽署策略合作備忘錄，共同籌劃AI與量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案，開發多項創新計畫。馬偕醫院同時將運用其新建置的NVIDIA B200運算資源，加速計算與資料分析，提升臨床診療效能。

仁寶觀察，馬偕紀念醫院多年來致力於結合人工智慧優化醫院作業流程，已有顯著成果包括AI智慧住院排程系統、胸腔動態影像技術。此次與公司合作，將運用輝達（NVIDIA）Clara技術結合量子啟發運算整合（Compal GPU Annealer and NVIDIA CUDA-Q™），解決離散空間有多個局部最小值的問題，建立個人化精準醫療輔助醫師。

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同時，仁寶看好這套新的智慧醫療系統，有助於院方在整合型小兒X光系統上，進一步攜手屏東大學資訊學院，利用輝達MONAI技術建立影像辨識自動注釋與可對話的人工智能系統，小朋友帶來更安全、更便捷的影像檢查。

仁寶電腦執行副總彭聖華說，公司深耕高效能運算與智慧解決方案多年，此次結盟馬偕醫院，把集團在AI訓練、量子啟發、系統整合的技術能量與馬偕醫院的臨床資源結合，確保創新技術能夠在臨床現場真正應用，未來三方將進一步深化合作、共同發表臨床與技術成果。

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